7-11圍爐年菜破200款 萊爾富套餐千元有找

過年圍爐不用在廚房「舞刀弄槍」，直接買超商年菜省時省事。7-ELEVEN網羅五星級飯店、名廚手路菜，提供逾200款選擇，還有尾牙家電、水果禮盒、年貨零食等，超過千種年節商品登場。萊爾富年菜預購上陣，年菜套組最低不用1,000元，小家庭也能輕鬆張羅豐盛團圓飯。愛買量販則推出「馬年刮刮樂」，中獎機率為100%。

3人以下小家庭成為社會主流，年菜市場也朝向「精緻」、「少量」、「多樣」發展。7-ELEVEN年菜預購服務即日展開，首度與晶華酒店合作，只要4,680元就能吃到包含烏參、鮑魚、干貝在內的6道精緻美饌。並找來知名總鋪師林明燦與祺豐師共同監製「南/北辦桌宴套餐」7道菜式，針對長輩需求設計軟質好咬的「臻麷春暉暖心套餐」，總計200餘款美食上架。

廣告 廣告

瞄準尾牙採購與年節零食商機，7-ELEVEN門市預購與i預購平台共同精選20款熱門3C家電，像是電烤箱、吹風機、吸塵器、麻將桌……等，1月12日前使用指定支付工具預購，單筆滿1,111元折價125元。

零食類主打古早味零食「大豬公」、星球工坊發財/有錢紅包袋爆米花、招財貓包裝米果仙貝，還有「台中東勢農會 光波雪梨」、「卓蘭黃金茂谷柑」、「高雄嚴選蜜棗」等應景水果禮盒，1月20日前預訂即贈8% OPENPOINT。

萊爾富以「馬年吉祥福氣萊」為年菜主題，除了佛跳牆、雞湯、油飯……等經典好料，還為小家庭備妥千元不到的「巨廚五福臨門套組」，包含櫻花蝦米糕、佛跳牆、海鮮羹等菜色，售價999元。甜點則有紅豆食府紫米八寶飯、紅豆年糕、桂花年糕……等，最低只要178元，下單刷聯邦銀行信用卡享5%折扣。

愛買量販馬年刮刮卡「馬上有獎」即日起發售，每張100元，獎項有iPhone 17 Pro Max 256G、iPhone 17 Pro 256G、iPhone Air 256G手機等，持HAPPY GO Pay付款加碼贈100點HAPPY GO點數。

鐵板年菜再度上場，「鐵板燒主廚經典年菜套組」包括清蒸石斑魚、醬爆鮮蔬雪花牛/梅花豬、冬菇鮑魚、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、蛋香干貝油飯、黃金蟲草蘑菇燉鮮雞湯共6道佳餚，價格為3,188元，2月1日前訂購加贈200元熟食電子券。

原文出處

延伸閱讀