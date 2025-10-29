7-11巧克力賞亮點多 翻轉布丁線上輕鬆搶
為了強化和街坊鄰居的緊密度，超商推出全新商品和服務。7-ELEVEN掌握體感經濟，在秋冬巧克力的熱銷季節，開賣各種話題聯名巧克力商品及濃厚系飲品；uniopen PRIMA會員訂閱制打出翻轉布丁預購活動，讓大小朋友都能搶到時下最夯的甜品。全家則鎖定創業青年、斜槓族，結合亞馬遜全球開店力推「貨物隨到隨寄」、「專業報關」服務，幫年輕族群輕鬆衝事業。
7-ELEVEN巧克力大賞即日至11月25日登場，主打「話題聯名」，集結主題冰品、專架、烘焙甜點、咖啡茶飲及預購等5大類別商品，包含西班牙樂卡莎開心果夾餡牛奶巧克力、Balki寶淇杜拜含餡巧克力、熔岩開心果夾心牛奶巧克力等多款爆紅開心果口味巧克力，攻占年輕人的味蕾。
同時新增多款大份量品項，滿足年末聚會需求，指定商品限時2件8折、3件7.7折。11月12日起更有森永碎瑪莉餅乾冰淇淋白可可風味、森永法式可麗餅冰巧克力風味、LOTTE爽冰淇淋生巧克力香草口味等冰品，即日起至12月23日指定商品任選2件9.5折。
CITY CAFE即日起上架香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵等2款全新升級飲品，以黃金榛果太妃風味拿鐵添加香濃太妃糖、烘烤核果風味，營造獨特的鹹甜風味，定價65元(中熱)、75元(大冰)。11月11日前，CITY指定風味拿鐵系列任選2杯7.9折、4杯7.5折。線上行動隨時取亦於11月的每週一，祭出限定新品2杯99元嚐鮮推廣價。
此外，7-ELEVEN的uniopen PRIMA會員訂閱制，從10月31日11:00至11月2日23:59展開統一布丁(翻轉布丁)預購活動，每位會員限量預訂1組(3入)，活動總量限5萬組，等同每位訂閱會員於期間內都能買到1組，預購後7日即可取貨。uniopen PRIMA會員訂閱制平均每月訂閱費不到60元，於7-11門市購入指定商品可獲5%點數，再享專屬生日禮及月月跨通路加碼優惠。
全家則鎖定自由工作者、創業青年、斜槓族等個人和中小型賣家，宣布攜手亞馬遜全球開店獨家啟動「跨境物流寄件服務」，規畫「貨物隨到隨寄」、「專業報關」2大業務，協助台灣賣家無痛銷售往全球5大站點，簡化過往自行送運跨境包裹的繁瑣物流程序。
透過這項服務，國內賣家只須1本台灣護照，就能將商品直通亞馬遜平台的3億活躍用戶。全家並打造好賣開店平台，提供免抽成、免綁約的創業友善機制，常溫店到店運費限時優惠35元、冷凍店到店只要99元，今(2025)年底前新用戶再享萬元運費補貼。
