7-11日系好物時尚先鋒 全家療癒系鮮食抗寒冬

為了迎接年末購物季，各大超商開賣新產品吸引民眾目光。7-ELEVEN聯手BEAMS DESIGN推出超過30款兼具實用和設計感的生活用品，愛‧Sharing主題專案架則有指定零食糖果2件8折、3件7.7折優待，另攜手茂林國家風景區管理處開設「紫斑蝶主題門市」；全家便利商店則以暖呼呼的鮮味、澎派海味、濃郁咖哩味等3大冬季鮮食療癒人心。

7-ELEVEN與日本「BEAMS DESIGN」合作，從11月26日起力推逾30款生活好物，包含17款台灣製造透氣乾水的襪子、8款摺疊提袋、托特包，部分款式還配備D環掛鉤，可搭配各種配件使用，還有黑、灰色系限定直傘和自動摺疊傘，無論晴雨皆能展現日系風格的精緻質感。11月26日起至12月23日，購買系列商品任2件打9折。

廣告 廣告

7-ELEVEN「愛‧Sharing主題專案架」一口氣上架40多款新品，自11月26日起至12月30日祭出指定零食糖果2件8折、3件7.7折好康，並搭配「GODIVA X LABUBU巧克力鐵盒」。獨家引進販售韓國人氣男團代言的「SEVENTEEN辣炒年糕」，每碗都有團員的肖像圖片碗蓋，擄獲粉絲的心。

而每年必收的水晶球今(2025)年共有9款，直徑8公分的七彩夜燈集結Hello Kitty、奇奇蒂蒂、咖波、人魚漢頓、KUROMI、超人力霸王、SNOOPY、小熊維尼、哆啦A夢等9大肖像，自11月26日上午11點起限量預購。加碼門市實體販售「限量立體造型絨毛聖誕樹」，還能搭配限量SNOOPY家族聖誕字母吊飾。

同時，7-ELEVEN結合茂林國家風景區管理處，在茂林區入口處的小七茂林門市打造「紫斑蝶主題門市」，以世界級自然景觀「紫斑蝶越冬生態」為主軸，將紫斑蝶和山林色系融入在地族群文化特色。門市內外規畫生態窗貼、蜜源植物栽種、生態布景，提供紫斑蝶自由休憩覓食、降低窗殺機率，成為友善紫斑蝶2.0版全新做法，店內的OPEN將也換上當地原住民傳統服飾迎賓。

全家便利商店瞄準冬季需求，強打醇厚鮮味、澎派海味、濃郁咖哩味等療癒系鮮食。像是濃郁咖哩味主推「和風牛肉咖哩炸飯糰」；醇厚鮮味結合全家拉麵聯名季，銷售遊日必吃的「無敵家拉麵」及排隊名店「屯京拉麵」聯名商品，並以濃厚系及淡麗系的黃金湯頭相互PK為號召，宛如拉麵競技場；澎派海味代表作是暖胃必吃的「海鮮粥」。

11月26日到12月9日烤飯糰及炸飯糰系列任選第2件6折，拉麵全品項加購媽媽煮藝指定袋裝蛋品合購價省20元。12月3日到12月16日會員選購濃厚系/淡麗系指定拉麵產品，可以獲得柚子雞白湯/濃厚豚骨拉麵7折優惠券。

原文出處

延伸閱讀