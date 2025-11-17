7-11未來超商「X-STORE 9」中央大學開幕 AI技術提供流暢購物體驗

7-ELEVEN最新一代未來超商「X-STORE 9」進駐中央大學，開幕營運首日迎來許多學子搶先體驗。圖：中央大學提供

7-ELEVEN最新一代未來超商「X-STORE 9」進駐中央大學，今(17)日在女十四舍商場開幕營運，首日迎來許多學子搶先體驗。學生可在日常生活中直接走進未來的零售場景，不用掃條碼、不用排隊，最快30秒即可完成購物。

最先進的「X-STORE 9」未來超商，讓科技教育真正融入生活。圖：中央大學提供

中央大學介紹，「X-STORE 9」採用工研院研發的複合式AI影像追蹤技術，結合逾140支複合型攝影機與光學雷達（LiDAR），能精準判讀入店者的行走軌跡與商品取放動作，離店時即自動完成結帳，提供快速流暢的購物體驗。相較上一代的感測技術，新系統完全以「純影像AI」為核心，不需在貨架額外安裝重量感測器，大幅降低建置成本。

營運首日，7-ELEVEN X-STORE 9 店長貼心為學子說明自動結帳服務。圖：中央大學提供

中央大學表示，為滿足學生購物需求，25坪的新門市一次導入超過6000項品項，是X-STORE系列中商品最完整的一家。不僅有零食、文具、日常用品，更首度支援吊掛式陳列，讓校內購物選擇更加貼近一般7-ELEVEN。

中央大學提到，對學生而言，這是一家走進去就能近距離觀察AI如何工作的超商，理解影像辨識與智能零售應用的最佳示範，讓科技不再只是課堂知識，而是生活日常的一部分。首日使用的學子無不感到新鮮好奇，透過完全自助式，完成一杯現磨咖啡或自行微波加熱，實踐Z世代的便利生活。

中央大學也提到，此次X-STORE 9另一亮點，是全台首座「自動化門市取貨微型倉」。在經濟部商業發展署的計畫支持下，由工研院整合AI和IoT技術，打造能「自動完成包裹入庫與取貨」的新型倉儲系統。微型倉內建置可靈活調整的儲格，再搭配多任務雙軸移動機械臂，平均每件約20秒的速度完成包裹存取，整體流程比傳統作業快上五成以上。

中央大學表示，該校的「X-STORE 9」不只是最新一代的示範基地，更象徵校園生活與智慧科技的深度交會。學生在日常買咖啡、取包裹的過程中，也同步體驗AI辨識、智慧物流與人機協作等技術應用，讓科技教育真正融入生活。

