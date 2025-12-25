7-11消費中1000萬！2張千萬發票還無人領 明年1/5將充公

財政部公布，今年7、8月期統一發票仍有2張特別獎尚未兌領，每張獎金高達1000萬元，領獎期限將在明年1月5日截止，目前僅剩不到2週時間。賦稅署呼籲幸運得主儘速現身領獎，以免錯失成為千萬富翁的機會。

今年7、8月期統一發票仍有2張特別獎尚未兌領。（示意圖／中天新聞）

賦稅署表示，排除空白、作廢、金額不符，或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，114年7、8月期可兌領的特別獎及特獎中獎發票各為17張。該期統一發票千萬特別獎中獎號碼為「53960536」，200萬元特獎號碼則為「51509866」。

財政部24日透過臉書表示，其中一張未領取的千萬發票，消費地點位於台北市信義區的App Store，得主僅支付300元訂閱費就幸運中獎，發票類型為雲端發票。另一張消費地點則在台南市龍崎區楠坑12-1號的7-Eleven關北站門市，幸運兒購買102元食品就抱走千萬大獎，發票類型為紙本電子發票證明聯。

財政部在貼文中提醒民眾，趕快檢查手上有沒有這一期尚未對獎的發票，如果幸運中獎，記得要把握期限內把獎金領到手，強調「一旦過期，獎金就像融雪一樣消失啦！」

