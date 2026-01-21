7-11滿額立折抽抽樂 全家開運鮮食送金條

迎新年、求好運，開運商品就在超商裡。7-ELEVEN聯手5家宮廟打造「宮廟隨取卡」，並首度推出「滿額立折抽抽樂」，單筆消費最高能折價77元，店內設置「金馬開運主題專案架」，鮮食也換上新春包裝。全家便利商店開賣6款開運美食，購買即可拿到抽獎券，最大獎為10萬元的「開運黃金」。

便利商店是春節出遊的最佳補給站，7-ELEVEN搶在假期前舉辦優惠活動，與松山奉天宮、白沙屯媽祖、大甲鎮瀾宮、旗山天后宮與花蓮勝安宮聯手祭出1,111元宮廟隨取卡，卡片中除有1,111元購物金，額外加贈50元與50點OPENPOINT。即日起至1月25日還有「滿額立折抽抽樂」活動，單筆買滿222元就能抽，最優享77元折扣，換算回饋率高達34%。

1月28日起門市內規畫「金馬開運主題專案架」，銷售「乖乖馬上貼春聯」、「乖乖馬上轉運箱」、「樂事麻油雞口味洋芋片」、「趣味聖旨紅包袋」等應景好物，系列商品2件8折、3件77折。系列鮮食換上新春包裝，並開發多款新品，像是與米其林必比登名店「可口牛肉麵」合作的「紅燒牛肉麵」、「番茄蛋湯麵」，與晶華酒店聯名的「富貴海皇羹」、「馬上大吉雞腿便當」……等。

全家便利商店則主打6款開運鮮食，包含「紅運烏魚子紹興飯糰」、「黃金雙層鱈魚招財堡」、「福氣魚四喜開運便當」、「鮑滿福氣中華燴麵」、「蒜滷財運大吉腿油飯」、「鴻運番茄湯麵」等。3月3日前選購任一款開運鮮食送1張抽獎券，最大獎為價值10萬元的開運黃金，其他還有面額1,000元~8萬8,888元的永豐金證券股票禮物卡。

同時攜手UCC力推「Let’s Café阿里山極選綜合咖啡」，選用來自阿里山鄒族部落的「優遊吧斯」頂級莊園豆，搭配巴西與哥倫比亞咖啡豆，口感前段有白花與柑橘香氣，中段帶出焦糖甜感，尾韻則有近似烏龍茶的甘甜茶感。阿里山極選綜合美式售價65元起、拿鐵75元起，2月3日前享第2杯半價好康，還能隨機獲得3款阿里山雲海意象限定杯。

