7-11白種元美食上架 萊爾富台式魚湯暖胃

想吃韓國美食、冬至湯圓、補身湯品，在便利商店都買得到。7-ELEVEN聯手Netflix美食料理實境秀「黑白大廚」的評審白種元，推出14種全新韓系美食，包含韓式洋釀拌拌炸雞、糯米參雞湯、牛肉拌飯……等，不用出國就能品嚐道地韓味。萊爾富上架各式口味湯圓，並開發3款微波即飲湯品。全家便利商店則攜手雙月食品社，復刻4款經典台式美食，限時88折。

Netflix原創美食料理實境秀「黑白大廚」風靡全球，隨著第2季節目播出，韓式料理再度成為熱門話題。7-ELEVEN與評審「白種元」合作，以韓國直輸醬料與白種元獨家配方設計出14款韓式美食，種類從正餐主食、配菜小點到創意吐司、御飯糰，自12月24日起陸續開賣，食客不必遠道韓國就能嚐到白種元餐廳的美味。

各款新品中首推「韓式漢堡排粉紅醬燉飯」，以低溫蒸烤保留漢堡排肉汁，再結合韓式辣醬、鮮奶油與起司特調粉紅醬，吃起來微辣濃郁。「韓式鐵板風味厚吐司」為韓國年輕族群近期流行的早餐，份量十足的厚吐司加上蔬菜烤蛋、火腿、起司與蔬菜呈現多種層次感。「辣醬烤豬肉便當」使用秘製韓式辣醬醃烤豬肉，配上韓式泡菜、雜菜冬粉與黃金太陽蛋，可以滿足上班族的一日元氣需求。

12月21日就是冬至，萊爾富力推多種新口味湯圓，有顛覆傳統的「健司粿系湯圓」、甜口味的「芝麻草仔粿湯圓」、韓國IP聯名的「提拉米蘇湯圓」……等，12月31日前任選2件8折、3件75折。同時與全國漁會共同研發「麻油鱸魚湯」、「藥膳鱸魚湯」與「澎湖海菜魚丸湯」3款微波即食湯品，建議售價59元~85元，養身進補只要銅板價。

全家便利商店再度聯手「雙月食品社」，端出「蛤蜊燉雞腿湯」、「香菇油飯」、「愛恨椒芝麵」與「阿甘剝皮辣椒蒸蛋」，具有溫補、暖胃、濃香等特色，正適合冬令進補，12月23日前全品項88折。Let’s Tea則有「芝麻糊糊」與「燒燒仙草」等新甜品，限時特價單杯59元、39元。

