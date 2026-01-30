7-11第2波福袋送燈箱 OPEN!家族變身賀新年

快要過年了，各種開運好物及伴手禮進駐超商。7-ELEVEN打出第2波開運福袋，搭配滿222元立折20元，滿額再送好禮和抽最高168元購物金；同時強打「2026 OPEN!家族賀新年」角色貼圖，正適合過年期間和親友線上拜年；攜手「mofusand貓福珊迪」設計10款貓咪聯名商品。全家便利商店則進軍交通共構車站，快閃開賣「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。

7-ELEVEN第2波開運福袋於2月11日發售，集結Hello kitty、Dinotaeng、拉拉熊、貓貓蟲咖波、小熊維尼等7大肖像、14款499元的實惠組合，內含價值360元零食飲料組、1組大獎抽獎序號、合作品牌優惠券，並附贈7-ELEVEN復古燈箱1個。2月11日起至2月16日祭出「金馬開運迎財神」全店優惠，選購指定類別商品滿222元立折20元，消費滿額再贈眾多好禮、抽最高168元購物金。

2月11日至2月22日期間，uniopen會員任一日使用7-ELEVEN APP至門市打卡並分享至個人社群平台，在門市消費的發票金額在1元以上，就能拿到飲品買１送１條碼。累計7天完成打卡/分享/消費任務，再領102點OPENPOINT點數，並可參加1兩黃金抽獎。

「2026 OPEN!家族賀新年」角色貼圖也將陪伴民眾走春拜年，包含OPEN!家族成員OPEN、雪鈴兔波波、LOCK、小竹輪、條碼貓、PLEASE美眉等16款LINE主題貼圖，自2月3日11時起至3月4日開放免費下載。

還有超萌OPEN!系列商品上市，有「OPEN!馬年金箔紅包袋」、「OPEN!馬年春聯組(每套5張)」、「OPEN!馬年絨毛玩偶」及「OPEN!柿柿如意公仔」等，在各門市限量隨機販售。OPEN!家族角色化身可愛柿子，每個柿子都貼上「福滿吉祥好運」小春聯，祝福民眾金馬年「柿柿如意」。

另外，2月4日起攜手日本軟萌系變裝貓咪「mofusand貓福珊迪」，共同開發超過10款貓咪聯名商品，品項涵蓋烘焙甜點到寵物用品，並打造期間限定的貓貓新年賀歲主題門市、最萌手搖茶飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」。2月20至22日選購指定茶飲、甜點、寵物食品結帳時，收銀機還會驚喜發出「喵~」的叫聲，帶來萌萌的開運祝福。

全家則搶攻返鄉商機，自2月2日起至2月14日於台鐵南店、台鐵北店、高鐵一店、北車捷運店、台北101店、台中新高鐵店、板橋車站店及工業三店等指定8間店舖，快閃銷售「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」，每盒8入售價900元。嚴選丹麥LURPAK奶油、日本熊本麵粉，搭配醃漬22天的紅土鹹蛋黃與減醣豆沙，外皮酥脆、豆沙綿密不膩，為最應景的伴手禮。

