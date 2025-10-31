7-11米奇潮流精品必收 全家甜點起司控心動
各大超商開發新品不餘遺力，希望帶給消費者新鮮感。7-ELEVEN攜手米奇、淘氣兄弟檔奇奇蒂蒂和Champion品牌，打造搪膠絨毛玩偶、穿搭配件、家居寢具等集點活動；全家透過「Fami!ce×minimore起司季」等濃郁系甜點吸引螞蟻族；Autopass則與全家便利商店合作，讓民眾能用全家會員點數折抵停車、加油等費用；全聯We Sweet結合READ BREAD、奧地利百年乳酪品牌快樂牛，開賣各種起司糕點，喚起起司控的食慾。
7-ELEVEN「迪士尼跨界潮流Champion」系列從11月5日下午3點起，展開全店精品集點活動，米奇、淘氣兄弟檔奇奇蒂蒂將換上美式潮服，結合運動時尚品牌Champion，變身搪膠絨毛玩偶、搪膠公仔存錢筒、穿搭配件、家居寢具及3C周邊超過50款生活精品，單入加價購199起。
11月5日凌晨0點起同步展開會員當筆購活動，uniopen會員在門市消費、繳費或寄/取件，就能以299元購入限量版「迪士尼系列Champion搪膠絨毛玩偶掛飾」，共7款造型，米奇、奇奇蒂蒂不僅搭上Champion潮流服飾，更有7-ELEVEN限定橘、綠、紅3色搭配「7」、「11」號碼的棒球外套造型；超級粉絲可於下午3點以整組2,099元直接帶回家。
起司控有福了！全家自11月5日開賣全新口味「Fami!ce起司蛋糕霜淇淋」，還可用10元銅板價加購15公分大的「minimore起司巧克湯匙餅乾」；11月5日至11月7日於APP隨買跨店取，力推Fami!ce霜淇淋5支188元優惠組合。而「巧遇可可盛宴」集結近百款話題新品，從夾心巧克力爆品到本土食材入料的創意零食應有盡有，11月25日前還有「巧克力抽抽樂」活動，選購指定商品任2件，第2件最低0元起。
另外，Autopass宣布與全家便利商店結合，擴大「交通生活點數生態圈」，讓全家會員點數「Fa點」也能折抵停車、加油、充電、洗車等日常交通支出。消費者只須在Autopass旗下產品「D PASS駕駛中心」綁定一次帳戶，即可透過「車麻吉App」於全台超過3,000個交通生活據點直接折抵費用。
為慶祝合作上線，每次使用Famipoint折抵完成交易並在活動網頁上登錄，就有機會獲得「價值60萬元的純金麻吉娃娃」及價值2百萬元的環遊世界夢幻好禮；每月以點數折抵滿30元交易，有機會入手豪華旅遊套組等多項好禮；完成任務最高可獲6,000點Famipoint、10小時免費停車。
全聯We Sweet聯手READ BREAD、奧地利百年乳酪品牌快樂牛(Happy Cow Cheese)，自即日起至12月4日舉辦年度「起司季」，限定端出7款新品，從甜點到麵包，全面占據消費者味蕾。
其中，We Sweet「乳酪火山布蕾」以底層細膩乳酪布蕾、中層清爽奶酪、上層輕盈鮮奶油，層層堆疊出如雲朵般柔滑的濃厚乳韻，特價139元；「乳酪夾心蛋糕捲」以鬆軟戚風蛋糕包裹多重乳酪餡，優惠價99元；「艾曼塔起司麵包」選用快樂牛經典艾曼塔乳酪撒滿麵包體，烘烤後鹹香誘人，售價39元。
