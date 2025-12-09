7-11精品咖啡推星宇航空「飛機造型杯塞」、全家 x VOLVO暖心可可開喝，機票、5萬購車金都能抽

（圖／7-ELEVEN、全家提供）

每到冬季，便利商店之間的「暖心系大戰」總會悄悄展開。從咖啡、巧克力飲到甜點、周邊小物，各家品牌端出的不只是新品，更是一份陪伴消費者度過年末的儀式感。今年 12 月起，7-ELEVEN 與全家分別祭出重量級企劃，一邊把「精品旅程」搬進超商咖啡日常，一邊用濃厚可可與聖誕杯款打造暖胃又暖心的冬日體驗，成功掀起話題。

7-ELEVEN 旗下的 CITY 系列咖啡首度與 STARLUX 星宇航空聯名，打造從地表到雲端的品味旅程。12 月 10 日起至 12 月 30 日，只要原價購買兩杯大杯 CITY PRIMA 精品咖啡，加 9 元就能把一個「星宇航空飛機造型杯塞」帶回家。這次收錄星宇最具代表性的 4 架機型，包含初登場的 A350-1000，黑銀色碳纖維塗裝一亮相就讓航空迷瘋狂，被許多人列為「必收小物」。

（圖／7-ELEVEN提供）

除了杯塞，7-ELEVEN 也推出三款精緻周邊，包括 STARLUX 陶瓷保溫杯、飄帶鑰匙圈與自動摺疊傘，均可用點數免費兌換或加價帶走。每款數量有限，讓咖啡迷與航空迷都忍不住想集滿一套。更吸睛的是，集滿 5 點還能抽星宇航空「台北－鳳凰城」經濟艙來回機票，一杯咖啡就可能開啟一段真正的旅程。

（圖／7-ELEVEN提供）

看準風味拿鐵的持續熱度，CITY CAFE 也同步推出指定風味拿鐵第 2 杯 5 折活動，而深受好評的「精品香椰厚拿鐵」更從 12 月 12 日起連續三天加碼第 2 杯 10 元優惠。至於以精品咖啡館定位的「!+? CAFE RESERVE 不可思議咖啡」，在邁入 7 週年之際推出生日感謝祭，用第 2 杯 7 折與免費拉花體驗回饋喜愛精品咖啡的消費者，在歲末時分增添一份溫暖。

另外，全家則把冬季療癒濃度一次拉滿，推出以可可、甜點與「罪惡系美味」為核心的溫暖企劃，成功圈住所有人的胃。今年最受矚目的亮點，是全家首次攜手汽車品牌 VOLVO，推出期間限定 Let’s Café「棉花糖巧克力飲」。以高品質西非可可豆製成的濃滑可可為基底，再搭配遇熱即融的綿密棉花糖，喝上一口就像被柔軟毯子包裹，從手心暖到心裡，是冬季最令人期待的儀式感。

（圖／全家提供）

呼應聖誕節，全家同步推出紅色聖誕杯款與裁型杯套，讓 VOLVO MILU 駝鹿與聖誕元素躍上杯身。12 月 10 日起購買指定飲品即可獲得限量貼紙，還能參加「5 萬元 VOLVO 購車優惠」抽獎活動，把喝熱可可的幸福延伸到生活。對於巧克力控來說，全家今年推出的「可可饗宴」系列更不能錯過，從甜點到烘焙品一次推出 6 款，包含「可可脆脆貝殼夾心」、「布朗尼鹹奶蓋」、「覆盆莓榛果可可三明治」、「巧克力麻糬QQ可頌」、「榛果可可爆餡餐包」和「杏仁可可蜂蜜蛋糕」，可在早餐或下午茶輕鬆享受濃郁香氣。

（圖／全家提供）

在冬天特別讓人想放縱的「罪惡系美味」也強勢回歸，包括濃厚升級版「惡魔乳酪生義大利麵」與甜點「棉花糖可可塔」，讓人每一口都能得到雙倍療癒。12 月 10 日至 12 月 23 日，全家會員購買指定商品還能享 88 折優惠。

（圖／全家提供）

