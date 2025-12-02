7-11聖誕福袋今開搶！9大人氣IP助陣 再抽黃金、保時捷
生活中心／賴俊佑報導
有搶到嗎？7-ELEVE聖誕福袋今(2)日開搶，集結9大人氣IP，推出托特包、暖暖被、折疊車等45款福袋，全台限量13萬個，購買任一福袋有機會抽中保時捷、黃金、百萬點數和2026世界棒球經典賽門票組；全家去年缺貨的聖誕樹置物盒，今年升級回歸，還有多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋、聖誕花圈及香氛禮盒等選物。
7-11聖誕福袋開搶！集結9大人氣IP 再抽黃金、保時捷
7-ELEVEN自2022年起連續4年推出聖誕福袋，年年締造億元商機，今年集結9大人氣IP，包括Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇和首次登場的DINOTAENG等，12月2日起全台門市限量開賣，12月2日至12月7日更推出「聖誕購物節」活動，使用6大信用卡、5大指定支付工具消費滿1111元還能再立折125元。
7-ELEVEN聖誕福袋推出399元、499元、899元、999元4種價格帶，總計45款福袋選擇；399元有抽繩大托特包，以及首度推出的絨毛開窗提袋系列，每袋共有1組抽獎機會；499元則有抽繩大托特包+立體絨毛擦手巾、抽繩大托特包+大臉化妝包、絨毛開窗提袋+大臉化妝包，每袋共有1組抽獎機會；899元則是雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被，每袋共有3組抽獎機會；999元則是雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被+立體造型布偶面紙套、54L桌板兩用大摺疊購物車、17CM拍拍燈+27吋大自動折傘，每袋共有3組抽獎機會。
另外，7-ELEVEN OPENPOINT APP 12月2日上午11點起開賣玩具總動員限定公仔套組、三眼怪儲金公仔和史迪奇倒數月曆，線上線下福袋皆附贈一組優惠券，享有總價值超過5000元的30大品牌優惠，999元福袋更加碼星巴克咖啡招待券、原燒和牛優惠券、LINEGO搭車優惠券、LILMOON買1送1優惠等等。
抽獎獎項包含頭獎保時捷MACAN 1名(價值343萬)、貳獎甜蜜約定5兩黃金2名(價值164萬)、2026年世界棒球經典賽東京賽事門票+住宿4組(價值86萬)，12月2日至12月8日天天抽100萬OPENPOINT點數共7名，總價值超過1250萬元。
全家聖誕樹置物盒升級回歸！水晶球、聖誕花圈超夯
全家聖誕季即日起至2026年1月6日登場；去年掀起話題的經典綠色聖誕樹置物盒，今年再次回歸推出純白雪景升級款「聖誕樹置物盒」，售價299元，另外還有療癒滿分的「聖誕花圈」，售價249元，兩款皆可自由搭配「Care Bears™聖誕別針」，總共6款其中為1款聖誕款，每款79元，購買「聖誕樹置物盒/聖誕花圈」任一件可以65元加購Care Bears™別針乙款。
全家今年聖誕節推出兩款福袋；「褲褲兔福袋」柔軟絨毛手提包，內含充棉便利貼、絨毛原子筆與餅乾造型磁鐵，而迷你編織袋則兼具掛飾與零錢包功能，，售價499元。「迪士尼款福袋」則以開窗肩背包作為主視覺亮點，可愛貓狗圖案搭配透明夾層設計，讓粉絲能隨時展示心愛娃娃；搭配充棉便利貼、絨毛原子筆、餅乾造型磁鐵與迷你編織袋等實用小物，輕鬆滿足日常收納與可愛收藏需求，售價499元。
全家集結帕恰狗、101忠狗、瑪麗貓、雙星仙子、褲褲兔等超人氣角色，推出多款節慶限定水晶球，購買端架指定商品（不含酒類與贈品）或指定巧克力、零食、餅乾、糖果任兩件，即可加價149元帶回經典款水晶球（褲褲兔／101忠狗／雙星仙子），或以299元入手絨毛套水晶球（帕恰狗／瑪麗貓）。
全家行動購同步推出年度禮物季活動，單筆消費滿 1,225 元即贈 200 元折價券（50% 折抵），並同步開設專屬活動頁面，以399元以下、400–699 元、700–999元及 1,000元以上四大價格帶精選推薦商品，從3C家電、美妝保健、生活居家、文創玩具到精品飾品一應俱全。
更多三立新聞網報導
天母阿嬤退貨關東煮！店員高EQ回應被讚爆 7-11回應了
饗饗、旭集撐不住！人氣Buffet明年喊漲？ 漢來、欣葉這麼說…
7-11咖啡買12送12、全家茶飲買1送1！ 珍奶也有買2送2
全聯、家樂福雙12買1送1！AirPods、iPad只要12元 天天撒折價券
其他人也在看
威力彩頭獎保證2億！3生肖獲財神眷顧 意外之財不斷
威力彩今（1）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、龍的人12月初會獲得財神眷顧，意外之財不斷，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
黃金漲勢洶洶！12/2一日限時品牌日搶進價黃金，買黃金送黃金，金條、金豆最高回饋18%
黃金今年再度站上強勢浪頭！隨著市場押注聯準會 12 月可能啟動降息，全球資金湧向抗通膨資產，黃金、白銀價格持續攀升，而 AI 時代高耗能數據中心帶來的中期寬鬆預期，更被專家視為推動金銀維持高位甚至再創新高的關鍵力量，不少聰明消費者已開始尋找能「買到低點」的實惠黃金。Yahoo好好買 ・ 5 小時前 ・ 1
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕單人票直降57折、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
聖誕、跨年即將到來，想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣，樂園也紛推聖誕活動！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 5
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025聖誕交換禮物40+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
2025聖誕交換禮物推薦1千以內1千~5千5千~1萬萬元以上千元以下交換禮物推薦The Body Shop三小福果香沐浴原裝禮盒草莓嫩白沐浴膠蘊含草莓、蘆薈等90%以上天然成份萃取，泡沫細緻綿密，能溫和潔淨同時嫩白全身肌膚，洗後肌膚柔嫩不乾marie claire 美麗佳人 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
雙12 2025前哨戰開打！韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買：GD聯名彩妝剩這款、韓妞清透「果汁妝」、「水光肌玻璃妝」
小編上個月到韓國首爾旅遊，當然要光顧一下現在最夯的OLIVE YOUNG，真的不誇張，就像台灣的便利商店密集度那麼高，而且每間都是滿滿的人！琳瑯滿目的美妝品不知道怎麼選？這篇小編化身為時尚小編，分享及示範韓妞最夯美妝趨勢，以及最新的Olive Young必買美妝品，只要手指一點OLIVE YOUNG官網，不用飛到韓國也能買！快趁全年最強檔折扣祭下手，最低用23折甜甜價就能買到時下最夯的彩妝品，follow韓星、韓妞的時尚腳步！Yahoo夯好物 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
命中帶財！「3星座」越老越旺 晚年無憂無慮
命中帶財！《搜狐網》運勢專欄分析，金牛座、獅子座、天蠍座這三個星座天生命格帶財星，充滿富貴能量，且隨著年齡增長，福氣與財運愈發旺盛。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026 Subaru 冬季健檢推出，年終購車回饋優惠續行！
即日起至2026年2月14日止，特別規劃「2026 Subaru新春健檢」活動，凡於活動期間預約回廠即可享有「迎馬年7大回饋」禮遇，除了貼心提供全車5大系統36項免費健檢外，更享指定品牌輪胎及胎壓偵測器與原廠零配件等多重優惠回饋；此外單筆消費滿額再享品牌精品好禮相贈，歡迎全台Subaru車主提前預約回廠參加新春健檢活動。2GameSome ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 16
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 91
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 55
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 1
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 29
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 2
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 15
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 20 小時前 ・ 4
台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼
泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 13