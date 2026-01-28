7-11聯名日系IP集點送 屈臣氏邀三麗鷗耍萌
超商、超市集點加價購再度上陣，集結可愛精品、實用鍋具吸引各年齡層客群。7-ELEVEN與日本知名創作者「西村優志」合作，自2月4日起舉辦全新聯名集點活動，以招牌3大角色為主題，開發逾20款新品，最低加價29元就能帶走。屈臣氏找來「三麗鷗」加持，超過10款布丁狗與大耳狗喜拿周邊商品提供加購。全聯聚焦廚房商機，新印花活動邀請義大利品牌ALESSI登台，共打造7款鍋具。
7-ELEVEN搶攻IP經濟，最新全店集點換購活動與日本創作者「西村優志」聯名，以旗下招牌角色「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」為主軸，開發質感絨毛、時尚配件2大主題商品。2月4日下午3點起首先啟動快閃購，單筆消費不限金額就能直接報手機購入，3月2日起再開放集點加購，最低集滿6點就能參加。
各項商品中，首推「限量幻彩/雷射貼圖胸章」，共有50種圖案，當筆加價購29元即可隨機獲得1款。另外還有學生族喜愛的「限量絨毛筆」、「限量絨毛壓力球」、「絨毛伸縮證件套」、「24公分絨毛玩偶」、「絨毛抱枕毯」……等，系列商品售價自299元~1,699元。
屈臣氏再度邀請日本三麗鷗來台，以布丁狗、大耳狗喜拿為主角，設計10多款限定商品，像是大頭抱枕、組裝電視小燈、美味點心積木萬年曆、烹飪好友系列捏捏球……等，店內消費不限金額，以99元~399元就能購入。1月29日力推健康食品專屬優惠，單筆買滿1,200元贈100元提貨券、滿2,800元送烹飪好友牛奶鍋，白蘭氏指定商品單筆購滿1,200元直接折價100元。
全聯福利中心新一檔印花活動即日起至6月18日舉行，攜手義大利鍋具品牌「ALESSI」導入「食物夾」」、「平底鍋20cm」」、「平底鍋24cm」、「牛奶鍋14cm」、「炒鍋28cm」、「雙耳煎鍋32cm」、「雙耳湯鍋24cm」等7款商品，活動期間單筆交易每滿200元就能拿到1枚印花，累積滿10枚、40枚、50枚或是使用福利點，就能用249元~1,490元選購，最低只要市價0.7折。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
「2026駿馬迎春喜臨門」羅東鎮賀歲贈春聯
攝影記者林姵汝（記者卓羽榛宜蘭報導）春意滿盈，新的一年悄然展開，羅東鎮115年春聯主題為「駿馬迎春」，由羅東鎮長吳秋齡親自提詞，獻上最真摯的新年祝賀，寓意在新的一年裡，像駿馬般精神抖擻、勇往直前，...自立晚報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
PokéPark KANTO「寶可樂園：關都」懶人包：時間、地點、門票、活動內容一次看
全球首座寶可夢戶外常設樂園——「寶可樂園：關都」，即將在東京讀賣樂園內正式開幕。這座以初代《寶可夢 紅／綠》關都地區為藍本打造的園區，門票自預售起便迅速預訂一空。它究竟有何魅力？編輯整理以下懶人包，包含必玩亮點、票種價錢與權益差異比較與到實戰攻略，帶你搶先規劃這趟真實的寶可夢冒險。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Hang Ten新裝浪騰馬躍 adidas球鞋地瓜球跳躍
雙色地瓜球與下方銀色弧線描繪攤位上的鍋具，充滿在地趣味(圖/adidas 提供)卡優新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
外幣保單銷售動能回升 美元投資型買氣最旺
去年前11月外幣保單保費創3年同期新高，以美元投資型最受青睞(圖/FREEPIK)卡優新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
2025年出國人次飆新高 全年赴日衝673萬人次
出入境差距擴大至逾千萬人次，全年赴日旅遊就高達673萬人次(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
典LU婚禮誓詞「下輩子找到我」 陶晶瑩吐槽李李仁：放過我
演藝圈新婚夫妻陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，除了小倆口的親友外，也聚集許多圈內好友，現場眾星雲集。對此，陶晶瑩在廣播節目《陶色新聞》分享喝喜酒的心情，提到典Lu兩人的浪漫誓詞，竟脫口與老公李李仁的真實心聲。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
家樂福年節檔送9折券 全聯290道年菜滿額贈
家樂福年節檔期起跑，指定日單筆消費滿額即贈9折現金折價券(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
網傳「白銀存摺」攻略、指南 臺灣銀行澄清：從未提供相關業務
臺灣銀行28日發出聲明表示，近日網路流傳標示為「台灣銀行白銀存摺全攻略」、「白銀存摺台灣銀行完全指南」、「白銀存摺優缺點-投資前必讀」等文章，內容引用錯誤不實資訊，容易造成民眾誤解。要注意的是，臺銀從未提供白銀存摺相關業務，請民眾切勿受網路不實資訊誤導。臺灣...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發表留言
大樂透頭獎保證1億！3生肖「錢從天降」 有望一夜翻身
大樂透今（27）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖雞、牛、猴的人在這段期間財運極佳，意外之財不斷，甚至有機會一夕翻身成富翁。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
只有今天！1元起限量搶，日本獅王LION 超殺必搶神物一次看 省荷包攻略
最低$1限量搶，獅王品牌日，1/28限時1天開搶，除了下殺33折起外，滿額還有折價、領購物金、送超多好禮，好康多到手刀隨時準備好開搶，本篇幫你把這次所有必搶、高CP值，全部整理給你，照著買絕對省超大。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1億大紅包來囉！大樂透今晚開獎 台彩6獎齊發
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台彩大樂透第115000008期在今（27）晚開獎，中獎獎號為：「04、11、24、25、29、30」，特別號則是「08」；本期頭獎獎金為1...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超商咖啡免費喝！限時5天買1送1 珍奶燒仙草半價
超商看準低溫持續，除了祭出指定飲品享優惠，同步端出新款手搖、咖啡幫助提振精神，透過商品線擴充與優惠策略，進一步推升冬季飲品業績動能。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年輕老闆邀員工一起玩 刮中10萬再中100萬
[NOWnews今日新聞]台灣彩券新春刮刮樂持續熱賣，其中「2000萬超級紅包」陸續傳出有人刮中大獎。台灣彩券公司今（28）日透露，在彰化縣二林鎮有一位工程行年輕老闆，下班後，他帶著工班師傅到店裡購買...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 4則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 193則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 35則留言
聯電法說變法會！早盤打到跌停另有1.5萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，成交量逾23萬張，另外還有1.5萬張排隊等賣。分分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 20則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 231則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 4 小時前 ・ 12則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 159則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 206則留言