7-11聯名日系IP集點送 屈臣氏邀三麗鷗耍萌

超商、超市集點加價購再度上陣，集結可愛精品、實用鍋具吸引各年齡層客群。7-ELEVEN與日本知名創作者「西村優志」合作，自2月4日起舉辦全新聯名集點活動，以招牌3大角色為主題，開發逾20款新品，最低加價29元就能帶走。屈臣氏找來「三麗鷗」加持，超過10款布丁狗與大耳狗喜拿周邊商品提供加購。全聯聚焦廚房商機，新印花活動邀請義大利品牌ALESSI登台，共打造7款鍋具。

7-ELEVEN搶攻IP經濟，最新全店集點換購活動與日本創作者「西村優志」聯名，以旗下招牌角色「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」為主軸，開發質感絨毛、時尚配件2大主題商品。2月4日下午3點起首先啟動快閃購，單筆消費不限金額就能直接報手機購入，3月2日起再開放集點加購，最低集滿6點就能參加。

各項商品中，首推「限量幻彩/雷射貼圖胸章」，共有50種圖案，當筆加價購29元即可隨機獲得1款。另外還有學生族喜愛的「限量絨毛筆」、「限量絨毛壓力球」、「絨毛伸縮證件套」、「24公分絨毛玩偶」、「絨毛抱枕毯」……等，系列商品售價自299元~1,699元。

屈臣氏再度邀請日本三麗鷗來台，以布丁狗、大耳狗喜拿為主角，設計10多款限定商品，像是大頭抱枕、組裝電視小燈、美味點心積木萬年曆、烹飪好友系列捏捏球……等，店內消費不限金額，以99元~399元就能購入。1月29日力推健康食品專屬優惠，單筆買滿1,200元贈100元提貨券、滿2,800元送烹飪好友牛奶鍋，白蘭氏指定商品單筆購滿1,200元直接折價100元。

全聯福利中心新一檔印花活動即日起至6月18日舉行，攜手義大利鍋具品牌「ALESSI」導入「食物夾」」、「平底鍋20cm」」、「平底鍋24cm」、「牛奶鍋14cm」、「炒鍋28cm」、「雙耳煎鍋32cm」、「雙耳湯鍋24cm」等7款商品，活動期間單筆交易每滿200元就能拿到1枚印花，累積滿10枚、40枚、50枚或是使用福利點，就能用249元~1,490元選購，最低只要市價0.7折。

