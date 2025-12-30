7-11金馬年新春福袋開賣！ 總價值破千萬 豪抽3台特斯拉





迎接2026金馬年到來，7-ELEVEN搶攻新春開運商機，宣布推出超過130款新春福袋與歡樂包，集結10大話題肖像與10大生活精品品牌，全台限量32.3萬個，總獎項價值突破千萬元，最大獎更包含3台Tesla、黃金與精品包，預計帶動整體業績成長逾2成。

7-ELEVEN表示，今年新春福袋分為門市現貨肖像福袋、歡樂包，以及OPENPOINT APP限定精品福袋三大類型，線上線下同步開賣。除可參加特斯拉、黃金與精品包抽獎外，購買福袋集點還能加碼抽「2026國際棒球賽事門票」，主打「一人中獎、兩人同行」，增添過年試手氣的樂趣。

廣告 廣告

實體門市福袋集結DINOTAENG、貓貓蟲咖波、Hello Kitty、Kuromi、Snoopy、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等8大人氣肖像，價格帶涵蓋499元至1,999元，共7種選擇，商品皆可挑款。單筆購買1,999元以上福袋，最高可獲得6次抽獎機會，大幅提升中獎機率。

商品內容主打高實用性與高價值感，包含燈芯絨拼接托特包、不鏽鋼泡麵碗、微波餐盒、3WAY包、冰壩杯、頸枕毯等；高單價福袋更推出石墨烯被、56L滑輪拖車購物袋、摺疊收納櫃、義大利品牌氣炸鍋與微波爐等實用家電。首次亮相的1,999元福袋，則主打日本冷暖四用霧化扇與28吋行李箱，搶攻旅遊與居家需求。

此外，蠟筆小新與哆啦A夢歡樂包同步登場，購買指定商品有機會抽中黃金墜飾或高額OPENPOINT點數。線上方面，OPENPOINT APP攜手ACER、KANGOL、MEYER美亞鍋具等10大品牌推出精品福袋，將於2026年1月7日上午11時準時開搶。7-ELEVEN強調，新春期間搭配指定支付工具，還可享滿額折扣優惠，讓消費者一次把好運與實惠帶回家。

（封面圖／7-11提供）

更多東森財經新聞報導



跨年咖啡優惠來了！ 7-11大杯拿鐵「買7送7」 全家美式2杯88元

2025最後倒數！ 專家曝「12星座」跨年運勢 巨蟹喜迎高光時刻

3生肖明年好運來！ 存款翻倍 數錢數到手軟奔財富自由