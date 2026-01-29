7-11開出3張千萬發票 門市曝光！網笑翻：難怪中獎

便利商店龍頭7-ELEVEN一舉開出3張千萬元特別獎。（示意圖／東森新聞）





財政部公布114年11至12月期統一發票中獎號碼，本期千萬特別獎號碼為「97023797」，特獎（200萬元）號碼則為「00507588」。其中便利商店龍頭7-ELEVEN一舉開出3張千萬元特別獎，再度引發民眾熱議。

小額消費抱回鉅額獎金

根據7-ELEVEN說明，3位幸運得主皆以小額消費抱回鉅額獎金。其中一人於新竹市東區「富首門市」花費59元購買握便當；另一名消費者在台中市南屯區「精福門市」僅花23元買泡麵即中獎；第三位幸運兒則是在桃園市觀音區「大益門市」，以49元購買茶葉蛋等鮮食，成功抱走千萬獎金。

消息曝光後，新竹「富首門市」的店名意外成為討論焦點。有網友在臉書社團「新竹大小事」發文調侃，直呼「真的是首富誕生地」，引來大量留言朝聖。網友紛紛笑稱「名字取得太到位」、「難怪會開出千萬」、「以後都要去這家買東西」，甚至有人表示要特地到附近「撿發票」碰碰運氣。

也有部分網友從地段聯想中獎者背景，認為該區住戶本身經濟條件不差，笑稱「對那邊的人來說可能只是小確幸」、「1000萬在那裡大概只能多蓋一間廁所」，幽默回應讓討論氣氛更加熱烈。

18萬張uniopen會員載具中獎發票未列印

此外，9、10月期統一發票千萬特別獎號碼「25834483」，200萬元特獎號碼為「46587380」，而7-ELEVEN提醒，尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票未到ibon機台列印。7-ELEVEN透露，會員於7-ELEVEN門市消費、刷會員條碼或報電話號碼，或使用icash2.0、 OPEN錢包、icash Pay、或綁定uniopen會員的LINE Pay、街口支付等支付方式，就能輕鬆存發票。

7-ELEVEN提醒，尚未領獎的民眾須於3月5日前，至任一門市透過「OPENPOINT APP」完成中獎發票列印後，再前往代發獎金單位辦理兌領。若中獎金額為千元以下，則可直接在7-ELEVEN門市兌換商品，或將獎金儲值至icash Pay、icash2.0或餘額卡，並可享有5%至10%的回饋。

