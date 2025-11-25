7-11開出9位幸運兒！ 2發票中千萬 中獎門市一次看





財政部最新一期2025年9、10月統一發票今（25）日開獎，7-ELEVEN開出2張千萬特別獎、4張200萬元特獎及3張雲端發票專屬獎100萬元，共有9位幸運兒。其中最幸運的一位僅花64元購買飲品與鮮食就中千萬大獎，另有人僅花45元就成為200萬特獎得主！

7-ELEVEN表示，2位千萬特別獎幸運兒，分別於桃園龜山的新九揚門市（花274元購買鮮食、生活用品、飲品）與台北信義宏泰門市（花64元購買鮮食、飲品）；200萬特獎得主消費金額僅45至320元不等，遍布新北中和藍山門市（花196元購買飲品、鮮食）、嘉義朴子嘉庚門市（花70元購買飲料）、金門金寧金門大學門市（花45元購買泡麵、飯糰）與雲林古坑新古坑門市（花320元購買生活用品、CITY CAFE）。

雲端發票專屬獎100萬得主消費金額介於39至295元，則來自高雄茄萣新茄萣門市（花39元購買飲品）、基隆七堵七堵站門市（花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食）及宜蘭員山員玉門市（花71元購買飲品）。

7-ELEVEN提醒民眾，千元以下中獎發票可直接至門市兌換或存入指定支付工具享最高10%回饋。另尚有將近18萬張未列印的uniopen會員載具中獎發票，包含在7-ELEVEN鹿和門市幸運中200萬特獎的得主，民眾需於2025年1月5日前完成列印並領獎。

7-ELEVEN表示，積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動提供會員第二次中獎機會，每期加碼抽400萬點OPENPOINT點數。本期已於11月25日開獎，民眾可透過APP「發票日誌」查詢，領獎日期至2025年12月31日止。中獎發票還可兌換CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食與常溫商品等超值組合，最高可將獎金放大1.5倍，吸引消費者踴躍參與。

▼統一超商最新一期2025年9~10月統一發票中獎資訊。（圖／7-11提供）

（封面圖／7-11提供）

