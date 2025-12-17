7-11開賣《黑白大廚2》白種元14道新品！ 韓直輸辣醬打造便當、御飯糰
生活中心／賴俊佑報導
Netflix現象級美食料理實境秀《黑白大廚2》正式開播！7-ELEVEN攜手評審白種元推出14道超商韓系美食，包括洋釀拌拌炸雞、糯米參雞湯、韓式牛肉拌飯、韓式義大利麵等韓式經典和韓式洋食，預計帶動相關類別業績成長2成以上；另外，全家攜米其林必比登名店「雙月食品社」復刻4款經典鮮食，蛤蜊燉雞腿湯、阿甘剝皮辣椒蒸蛋美味就近品嘗。
白種元監製、耗時半年開發14項超商韓系美食！
韓國知名美食家白種元首度與海外超商業者合作，嚴選韓國直輸醬料，由白種元監製並由7-ELEVEN鮮食團隊全新打造，雙方歷時將近半年時間開發，推出14道美味與創意兼具的超商韓系美食。
新品首推「韓式漢堡排粉紅醬燉飯」低溫蒸烤保留漢堡排肉汁與香氣，再結合韓式辣醬、鮮奶油與起司特調粉紅醬、最後撒上摩佐起司，從風味到擺盤均相當講究，整體吃起來微辣濃郁；「辣牛肉甜奶油義大利麵」以韓式辣醬醃製牛後腿肉後炙烤，麵條吸附特調的韓式酸辣白醬，將義大利麵注入韓風！
韓國直輸辣醬打造烤豬肉便當、御飯糰
7-ELEVEN以進口直輸韓式辣醬打造豐盛的韓食體驗，新品「辣醬烤豬肉便當」以秘製韓式辣醬醃烤豬肉，搭配韓式泡菜、雜菜冬粉、白飯與黃金太陽蛋，豐富配菜讓人食指大動。學生族喜愛的「新極大御飯糰」全新推出韓式海陸包醬口味，以韓國經典包飯醬調味為基底加入豐富的海陸餡料，份量飽滿、風味濃郁。
還有多款韓式經典、韓式洋食，包括「韓式鐵板風味厚吐司」、「韓式辣起司年糕熱壓吐司」、「韓式牛肉拌飯」、「韓式醬燉蛋」、「糯米參雞湯」、「韓式洋釀拌拌炸雞」、「韓式辣醬起司洋芋燒」、「韓式燒肉包」、「韓式魚板串」、「橙香葡萄柚紅茶」等韓式餐廳同款美食也重磅登場！
雙月食品社雞湯、油飯！全家吃得到
全家再度攜手雙月食品社，將其店內3大經典人氣料理、獨家秘製的剝皮辣椒特色料理帶進便利商店，「蛤蜊燉雞腿湯」，使用雞架熬製濃郁湯底，加入鮮甜高麗菜、棒腿、台灣優質蛤蜊慢火燉煮，雞腿肉的鮮甜與蛤蜊的海味相互堆疊，湯底溫潤順口、香氣濃而不膩；青島創始店才吃的到的招牌「香菇油飯」，以蝦米、豬肉、香菇、油蔥與油飯共同拌炒，油蔥與香菇的香氣，呈現台式家常最經典的滋味；「愛恨椒芝麵」使用雙月獨家配方椒麻醬，攪拌後香氣濃郁，辣中帶麻，每一口都帶著椒香層次；「阿甘剝皮辣椒蒸蛋」以剝皮辣椒茶碗蒸為概念，呈現鮮、甘、甜層次分明的好滋味。
此外，Let’s Tea同步推出滋補系暖心甜湯，充滿堅果香氣的「芝麻糊糊」搭配雙色地瓜圓，喝起來濃而不膩、滑順暖心，去年推出即備受喜愛的台味甜品「燒燒仙草」，限時優惠價單杯39元即可入手。
