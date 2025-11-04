7-11隨取卡放大1萬元 全家好神卡加碼210元

普發1萬元最快11月12日入帳，各大通路祭出優惠再把價值放大。7-ELEVEN DAY購物節喊出13大類別指定商品2件7.9折、4件7.5折，使用信用卡、支付工具交易滿1,111元立折100元；全家開賣好神(省)卡，並抽萬元購物金；誠品禮物節狂撒10萬點數，再抽星宇航空豪華經濟艙機票；新光三越主打滿千折百好康；微風消費萬元送1萬2,000點數。

7-ELEVEN DAY購物節搭上11月全民普發萬元熱潮，邀請消費者到門市ATM領取現金，週週加碼小白單優惠。11月5日起至11月10日更打出最狂回饋，全店指定13大類別指定商品買2件享7.9折、4件享7.5折，眾多商品加碼買2送2；使用指定信用卡、支付工具消費滿1,111元立折100元；uniopen會員結帳滿222元或EC取貨皆可獲得20元消費抵用券。

此外，11月5日起至12月31日，uniopen會員購買7-ELEVEN「1000元放大隨取卡」，單張最高可消費至1,070元，隨卡再贈OPENPOINT點數50點，若以現金萬元「All in」10張隨取卡，最高爽賺加碼金700元及OPENPOINT點數500點。

全家便利商店強打「現金放大術」，11月5日起至12月31日力推「普發三重奏」活動，像是發售線下實體「好神(省)卡」，每張售價2,000元，內含2,000元禮物卡，並加贈210元紅利金；11月12日至11月25日在APP開賣刮刮樂，每張售價1,000元，內容包含1,000元禮物卡及回饋紅利金100元；購入「全民普發好運刮刮樂」，有機會抽中Fami錢包購物金1萬元。

誠品禮物節自11月7日起登場，當日單筆消費滿萬元即有機會抽中誠品點10萬點，並策畫「萬萬沒想到」獨家萬元優惠組，會員完成指定任務可再抽星宇航空美國不限航點雙人豪華經濟艙單點來回機票、台南五星級禧榕軒大飯店住宿券。11月7日起到指定門市購物滿額就能帶走PINGO小物收納包、療癒抱枕毯，單筆滿額加扣誠品點100點即可獲限定好禮PINGO紓壓捏捏球，刷凱基誠品聯名卡結帳滿5,000元再拿150元。

新光三越即日起推出會員限定多重加碼活動，即日起到11月9日到台北信義新天地購物，使用20點可以兌換200元美麗時尚金，於指定業種單筆買滿2,000元可折抵200元。台中中港店11月7日到11月9日，指定業種單筆購滿5,000元贈2,000點、滿3萬元送1萬5,000點、滿10萬元回饋5萬點。全台L’OCCITANE、Clé de Peau Beauté、席夢思、LE CREUSET、虎牌、等超過百家品牌再加碼，會員消費達門檻並出示專屬QRcode再領1,000點。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山將於11月24日至12月7日舉辦限時「萬元放大術」活動，微風積點禮遇會員於指定館別單筆消費滿1萬元，即可入手1萬2,000點數(等同1,200元)。活動期間交易滿萬元，還有機會將話題家電BRUNO無煙多功能電烤盤帶回家，用1萬元就能放大幸福感。

