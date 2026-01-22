7-11香蕉拿鐵甜甜開賣！買咖啡送超Ｑ元寶印章筊 一起蕉來好運

7-ELEVEN CITY CAFE昨（21日）起推出新品「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」加贈好運印章筊。翻攝自CITY CAFE 官網



農曆年甜甜前哨戰開打！統一超商7-ELEVEN CITY CAFE昨（21日）起推出新品「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，用台灣經典水果傳遞「蕉來好運」祝福之意，此外， 7-ELEVEN也特別設計5款造型各異的元寶造型的印章筊「馬上開運元寶印章筊」，即日起至2月3日凡購買任一杯，消費者即獲贈免費一個，增添過年趣味。

過年喜慶應景，7-ELEVEN昨日起推出新款「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」（中杯85元；大杯95元），把香蕉濃郁果香融入經典拿鐵，呈現香甜圓潤的新鮮風味。

此外，7-ELEVEN為增加年節趣味，設計5款「馬上開運元寶印章筊」，凡購買任一杯再免費加贈1款。須提醒，元寶印章筊款式將隨機贈送，每款數量有限，贈完為止，此款印章筊非自來水印章、無附贈印泥，可自行搭配印泥使用，豐富使用性。

7-ELEVEN表示，即日起至2月17日，購買CITY CAFE系列任一飲品CITY CAFE全系列買任1杯，加價99元即可獲贈1個限量「馬上開運新年好運袋」，三款共6000個，數量有限送完為止，以各門市實際兌換及販售數量為準。7-ELEVEN提醒，提袋為預購制，結帳2日後即可取貨。

