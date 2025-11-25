7-11、全家聖誕福袋開打！抽保時捷、黃金 送你去東京看棒球賽

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN集結9大人氣IP，推出托特包、暖暖被、折疊車等45款福袋。(圖／7-ELEVEN提供)

超商聖誕福袋大戰開打！7-ELEVEN集結9大人氣IP，推出托特包、暖暖被、折疊車等45款福袋，全台限量13萬個，購買任一福袋有機會抽中保時捷、黃金、百萬點數和2026世界棒球經典賽門票組；全家推出多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋、聖誕花圈及香氛禮盒等選物，去年全台搶到缺貨的聖誕樹置物盒，今年升級回歸。

7-ELEVEN首次推出DINOTAENG聖誕福袋。(圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN聖誕福袋抽保時捷、黃金。(圖／7-ELEVEN提供)

7-11集結9大IP推45款福袋 抽保時捷、黃金、東京世界棒球經典賽門票

7-ELEVEN自2022年起連續4年推出聖誕福袋，年年締造億元商機，今年集結9大人氣IP，包括Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇和首次登場的DINOTAENG等，12月2日起全台門市限量開賣，12月2日至12月7日更推出「聖誕購物節」活動，使用6大信用卡、5大指定支付工具消費滿1111元還能再立折125元。

7-ELEVEN聖誕福袋推出399元、499元、899元、999元4種價格帶，總計45款福袋選擇；399元有抽繩大托特包，以及首度推出的絨毛開窗提袋系列，每袋共有1組抽獎機會；499元則有抽繩大托特包+立體絨毛擦手巾、抽繩大托特包+大臉化妝包、絨毛開窗提袋+大臉化妝包，每袋共有1組抽獎機會；899元則是雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被，每袋共有3組抽獎機會；999元則是雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被+立體造型布偶面紙套、54L桌板兩用大摺疊購物車、17CM拍拍燈+27吋大自動折傘，每袋共有3組抽獎機會。

7-ELEVEN線上開賣玩具總動員、三眼怪公仔組合。(圖／7-ELEVEN提供)

另外，7-ELEVEN OPENPOINT APP 12月2日上午11點起開賣玩具總動員限定公仔套組、三眼怪儲金公仔和史迪奇倒數月曆，線上線下福袋皆附贈一組優惠券，享有總價值超過5000元的30大品牌優惠，999元福袋更加碼星巴克咖啡招待券、原燒和牛優惠券、LINEGO搭車優惠券、LILMOON買1送1優惠等等。

抽獎獎項包含頭獎保時捷MACAN 1名(價值343萬)、貳獎甜蜜約定5兩黃金2名(價值164萬)、2026年世界棒球經典賽東京賽事門票+住宿4組(價值86萬)，12月2日至12月8日天天抽100萬OPENPOINT點數共7名，總價值超過1250萬元。

去年賣到缺貨的聖誕樹置物盒，今年升級回歸。(圖／全家提供)

全家推出迪士尼、褲褲兔2款聖誕福袋。(圖／全家提供)

全家去年賣到缺貨的聖誕樹置物盒！今年升級回歸

全家聖誕季11月26日至2026年1月6日登場；去年掀起話題的經典綠色聖誕樹置物盒，今年再次回歸推出純白雪景升級款「聖誕樹置物盒」，售價299元，另外還有療癒滿分的「聖誕花圈」，售價249元，兩款皆可自由搭配「Care Bears™聖誕別針」，總共6款其中為1款聖誕款，每款79元，購買「聖誕樹置物盒/聖誕花圈」任一件可以65元加購Care Bears™別針乙款。

全家今年聖誕節推出兩款福袋；「褲褲兔福袋」柔軟絨毛手提包，內含充棉便利貼、絨毛原子筆與餅乾造型磁鐵，而迷你編織袋則兼具掛飾與零錢包功能，，售價499元。「迪士尼款福袋」則以開窗肩背包作為主視覺亮點，可愛貓狗圖案搭配透明夾層設計，讓粉絲能隨時展示心愛娃娃；搭配充棉便利貼、絨毛原子筆、餅乾造型磁鐵與迷你編織袋等實用小物，輕鬆滿足日常收納與可愛收藏需求，售價499元。

全家推出多款節慶限定水晶球。(圖／全家提供)

全家集結帕恰狗、101忠狗、瑪麗貓、雙星仙子、褲褲兔等超人氣角色，推出多款節慶限定水晶球，購買端架指定商品（不含酒類與贈品）或指定巧克力、零食、餅乾、糖果任兩件，即可加價149元帶回經典款水晶球（褲褲兔／101忠狗／雙星仙子），或以299元入手絨毛套水晶球（帕恰狗／瑪麗貓）。

全家行動購同步推出年度禮物季活動，單筆消費滿 1,225 元即贈 200 元折價券（50% 折抵），並同步開設專屬活動頁面，以399元以下、400–699 元、700–999元及 1,000元以上四大價格帶精選推薦商品，從3C家電、美妝保健、生活居家、文創玩具到精品飾品一應俱全。

