7-11「香蕉拿鐵」爆紅！ 買就送「迷你開運筊杯」5款一次看

迎接馬年到來，7-ELEVEN CITY CAFE推出新風味「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，以香蕉「蕉財」、擲筊「試好運」為創意靈感，選用濃郁香蕉風味搭配經典拿鐵，並加贈「馬上開運元寶印章筊」，寓意新年招好運、進好財，一喝馬上開運，蕉來好運好福氣。

CITY CAFE今年以香蕉「蕉財」、擲筊「試好運」為創意靈感，推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」。圖／統一超商提供

7-ELEVEN說明，新口味自1月21日起上市，香蕉的清新果香、淡雅甜味，融入滑順的經典拿鐵，兩者完美結合，整體口感圓潤順滑，中熱85元、大冰95元；1/21~2/3 買1杯送「馬上開運元寶印章筊1個」，共有5款，分別為好運、財運、成功、安康、戀愛，可以用來筊杯也能當作印章使用，款式隨機贈送，數量有限贈完為止，隨袋也附上OPEN祝福小卡，可蓋上祝福語，網友直呼，「馬年必收！」「想要！」

而開賣一天後，網友紛紛PO出自己抽到的元寶印章筊款式，直呼有夠可愛，還有人回報，「我買了，但有飲品，印章說都沒貨」、「門市說賣完了」。

活動期間購買蕉財進寶香蕉風味拿鐵任1杯送馬上開運元寶印章筊任1個。圖／統一超商提供

「馬上開運元寶印章筊」共5款。圖／統一超商提供

同時，購買CITY CAFE全系列(不含ESPRESSO、冰塊杯)任1杯加99元還能換購「馬上開運新年好運袋」，共3款，7-ELEVEN表示，新的一年邀請消費者讓開運儀式感一次到位，一起與CITY CAFE「馬上開運，蕉來好運袋著走」！

圖／統一超商提供

責任編輯／陳盈真

