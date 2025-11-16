7-11「65折不見了」 網全崩潰 業者揭真相

許多業者推動惜食政策，提供即期食品折扣優惠，一名網友表示，近日去7-ELEVEn發現「i珍食」調整優惠時段、取消原有的65折，改為7折，讓他超崩潰，貼文引起大票網友討論；對此，7-ELEVEn回應，折扣調整僅限單店活動，其他門市仍維持原有65折及8折；此外，全家、萊爾富、OKmart也都維持原時段及優惠。

原PO近日於Threads發文指出，家附近的7-ELEVEn門市張貼公告，原本「i珍食」在早上10點至下午5點及晚上8點至隔日凌晨3點提供65折優惠，晚間7點至7點59分打8折，但公告顯示，65折時段已取消，折扣改為白天與深夜7折，晚間7點至7點59分維持8折，他直呼等到晚上8點只剩7折，「太糟了！」

廣告 廣告

貼文一出立刻引發熱議，網友抱怨物價已經很高了，連即期品折扣也縮水；也有眼尖的網友發現公告上標註「本店限定」，提醒大家是針對單店調整，認為可能只是個別門市試行或因特殊狀況調整，不代表全台都做更動。

貼文曝光後，7-ELEVEn表示，公告中的7折方案屬於「單一門市活動」，並非全面取消65折優惠，強調全台門市仍維持既有的折扣優惠，沒有全面縮水的計畫，呼籲消費者不必過度擔心。

另外全家的「友善食光」仍維持每日下午5點起7折；萊爾富的「惜福食堂」也是下午5 點後提供7折優惠；OKmart則是每日下午4點30分至深夜11點，提供即期鮮食6折。

更多中時新聞網報導

陳澤耀裸屁黏膠帶 鏡頭前驚穿幫

曹雅雯為父開唱 用歌聲送他最後一程

拍台北影視特展 揭百部電影幕後祕辛