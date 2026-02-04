7-11「OPENPOINT點數生態圈」圈進泰國 消費最高16%回饋
深耕「多元旅居商機」，7-ELEVEN推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，以「消費享優惠」、「購物即累點」策略架構跨境會員服務平台，除日本、菲律賓已有合作據點使用，自即日起再開通泰國ALL member會員卡綁定，uniopen會員到泰國超過15,000家7-ELEVEN消費都能累點，不用手動轉點數，系統次月就會自動轉換成OPENPOINT，再搭配中國信託 uniopen聯名卡消費最高還可獲得16%回饋。
7-ELEVEN說明，「uniopen會員生活圈」搶攻全球跨境點數經濟，開通uniopen會員透過OPENPOINT APP綁定泰國ALL member會員帳戶，會員到泰國7-ELEVEN消費10泰銖累積3點ALL member點數，次月自動轉換，每1點 ALL member點數，都能變成0.01點OPENPOINT，一點都不會浪費；泰國ALL member會員到台灣7-ELEVEN每1元消費享0.33% OPENPOINT回饋，次月也會自動轉換1點OPENPOINT等於100點ALL member。
7-ELEVEN表示，今年再插旗泰國期望提供雙向旅客優質、豐富消費體驗。自即日起至2026年3月31日期間搭配中國信託uniopen聯名卡消費最高還可獲得16%回饋，包含國外實體商店消費3% OPENPOINT無上限、 國外實體商店消費再加碼8% OPENPOINT(每戶上限500點/月)與uniopen聯名卡獨家加碼泰國7-ELEVEN最高5%現金回饋！「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」也推出期間限定【夏日日本旅遊 雙人觀賞棒球賽旅遊4日遊】抽獎活動。uniopen會員在日本Lawson刷取旅遊集點護照Ponta會員，並購買指定明治商品就可參加抽獎。(詳細活動辦法上官網查詢)；同步推薦使用中國信託uniopen聯名卡在日本精選通路消費最高享26%回饋 (活動詳情以中國信託銀行官方網站為主)。
另外，跨境旅遊上網需求也可就近到全台7-ELEVEN買，還能享有買1送1優惠！進入農曆春節、228連假等國際旅遊熱潮，自1月21日至3月3日止攜手富爾特推出酷遊卡國際上網服務買1送1活動，到ibon選購任一國家實體SIM、eSIM皆可享有優惠，消費者最愛eSIM服務跨足日本、韓國、泰國、越南、印尼、菲律賓等超過40國度，完成門市櫃台結帳即可獲得QR CODE票券，手機掃碼即可快速設定、立即開通。
全盈+PAY跨境日本支付服務於2/3正式啟用。隨著赴日旅遊人潮持續攀升，全盈+PAY攜手日本電子支付PayPay與 TBCASoft 的 HIVEX® 跨境支付平台，合力搶攻馬年春節跨境消費商機，特別推出限時回饋活動，自2026/2/3至4/30期間，於日本使用全盈+PAY掃碼「PayPay」付款，新戶可享筆筆10%全盈儲值金回饋，每人回饋上限100元；既有用戶則享筆筆5.5%全盈儲值金回饋，單筆最高回饋50元、每人每月回饋上限150元。此外，活動期間累積消費滿999元新臺幣，即有機會獲得日本雙人來回機票。
同時，為響應全盈+PAY跨境支付上線，即日起至2026/6/30，全盈+PAY綁定國泰世華帳戶並透過「PayPay」付款，每筆消費可享6%全盈儲值金回饋；同樣於2026/6/30前，全盈+PAY連結彰化銀行帳戶消費扣款，再享8%彰銀柴寶幣回饋。2026「東京馬拉松」即將於三月開跑，台日同步為賽事暖身，全家便利商店旗下時尚品牌「Convenience Wear」率先與「東京馬拉松」合作推出4款聯名商品，2026/1/30-2/20活動期間，民眾於台灣全家實體店舖或全家行動購使用全盈+PAY單筆消費滿新臺幣599元，並包含任1件Convenience Wear 東京馬拉松聯名商品，可獲得15,000全家Fa點，數量有限，贈完為止。（不分全家實體店鋪及全家行動購，每人限贈一次。)
台灣棒球應援文化揚名國際，啦啦隊更是球場上最亮眼的焦點，iPASS一卡通與富邦悍將啦啦隊聯名，推出「FUBON ANGELS 一卡通」系列盲包，集結寶兒、禾羽、奶昔、Kesha、潔潔、丹丹、潔米、Tiffany、秀秀子、安娜、卡洛琳、李雅英、慈妹、Kapo、李皓禎、大頭、Jessy、雅惟、維心、栗子、沁沁、南珉貞、檸檬等 23 位成員，將於 2 月 10 日起在全台7-ELEVEN販售，球迷們千萬別錯過。
本次聯名採盲包方式販售，3款不同卡面共推出 69 款個人專屬卡面，再加上超稀有親筆簽名版，每款售價 199 元：
• 球隊制服款： 經典應援粉藍球衣造型，可愛又時尚，展現熱情活力。
• 私服四格款： 極少曝光的私下穿搭，搭配美式塗鴉設計，甜美可愛滿點。
• 比基尼限定款： 炸裂夏日泳裝造型，珍稀必收。
• 隱藏彩蛋： 隨機超稀有「親簽特別版」，等粉絲來試試手氣！
國際支付品牌JCB宣布攜手台灣指標性國際音樂節—浮現祭 Emerge Fest 2026，冠名贊助第二大光景舞台，力挺新世代創作能量，同步推出多項卡友專屬應援活動，串聯行前準備、交通往返與現場互動，陪伴樂迷盡情投入這場冒險的音樂旅程。
JCB打造從你上車開始的節奏感！活動期間提供便捷接駁巴士服務，協助觀眾輕鬆；往返會場，減少交通負擔；接駁巴士採事前預約制，名額有限，使用 JCB 卡結帳即可享專屬優惠價。短程（原價 NT$100）：NT$1；中程（原價 NT$320）：高鐵／火車 ⇋ 會場 NT$100；長程（原價 NT$1,749）：NT$1,000（限量 50 名）。接駁巴士採事前預約制，預約截止至2026年2月9日，詳情與購票方式依Klook預約購票網頁公告為準。
JCB為LINE好友捕捉音樂時尚！在活動現場設置 JCB × 浮現祭限定設計款拍貼機，完成簡單步驟即可免費潮拍體驗，用最酷炫的方式紀錄屬於你的音樂時刻，留下專屬你在浮現祭的每一個精彩瞬間。免費參加方式以會場現場公告為準。
此外，根據內政部主計處統計，台灣已正式邁入超高齡社會，每五人就有一位是 65 歲以上的年長者。面對台灣超高齡元年的到來，Uber 與 Uber Eats 在農曆年前的歲末時節，首次結合雙平台資源，與弘道老人福利基金會啟動「點一份溫暖、送一趟陪伴」年度公益合作計畫，從年長者最迫切的「食」與「行」兩大需求切入。 Uber Eats 更發起「點一份溫暖」，號召全台用戶「你點餐、我捐款」，透過 Uber Eats 點餐讓關懷送到每一位需要支持的年長者。
Uber Eats 邀消費者一起參與支持這項公益計劃，自即日起至 2 月 22 日，用戶只要於 Uber Eats App「帳戶」中點選「各式優惠」，並輸入優惠序號「送一份溫暖」後，外送美食訂單（不含生鮮雜貨及外帶自取）滿 299 元即可享有單次 95 折優惠 (單筆訂單最高折抵 20元)，就每筆符合門檻的訂單，Uber Eats 將同步捐出 20 元等值之公益資源給弘道老人福利基金會，資助年長者，捐贈累積上限為 100 萬元。這項計畫背後，源於平台觀察到年長者迫切的營養需求。
