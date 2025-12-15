7-11「OPENPOINT點數」可抵24類帳單 網嗨喊：很驚奇

現在超商服務百百款，有些「隱藏功能」恐怕連店員都不一定知道。有民眾分享，日前他到7-11繳水費，成功要求店員使用OPENPOINT點數折抵，對方表情從狐疑變成驚訝，也讓眾網友直呼漲知識。

有民眾到7-11超商門市成功使用OPENPOINT點數折抵水費帳單，引發網友討論。（示意圖／中天新聞）

這位民眾在Threads發文表示，他在7-11商店繳水費提出要折抵OPENPOINT點數，當時店員一臉疑惑，不過在該民眾堅持下，店員操作收銀系統，竟真能成功折抵，連店員都忍不住驚訝表示「原來點數可以這樣用」。

貼文釣出許多大神加碼分享，水電費、貨到付款取件等服務，都可用OPENPOINT點數折抵，「我印象可以折賣貨便的包裹取貨」、「貨到付款也可以用點數去扣錢」、「還可以繳地方稅咧」、「通常代收款類的都不能折抵，發現可以後覺得很新奇」。

另據OPENPOINT官網介紹，民眾的OPENPOINT點數可在7-11門市用於4大服務，出示OPENPOINT APP的「點數折抵條碼」即可：

1、繳費：停車費、水費、電費、瓦斯費、電信費、勞健保費、罰單、有線電視

2、繳稅：綜所稅、營業稅、牌照稅、地價稅、燃料稅、房屋稅、使用牌照稅、土地增值稅、印花稅、契稅、娛樂稅

3、代售：雙北垃圾袋、環保兩用袋、郵票

4、EC取貨付款：各電商平台包裹取貨付款金額、交貨便手續費

OPENPOINT點數可用在7-11超商的4大服務，打開APP介面的「點數折抵」功能即可。（圖／翻攝自OPENPOINT官網）

需要注意的是，點數折抵順序首先是「一般商品」，其次依序為「代收手續費」、「代收金額」，其中，民眾如在門市使用點數折抵EC取貨付款，若後續於網購平台進行退貨，將不退還OPENPOINT點數，而含有手續費的代收項目，若採部分點數折抵，則剩餘的代收金額僅能以現金進行繳納。

