7.2萬人準備領錢 綜所稅第3批退稅1/20入帳

▲今（114）年綜合所得稅結算申報的第3批退稅，將於明年1月20日入帳，共有7.2萬戶符合退稅資格，退稅金額8.5億元。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 小確幸來了，今（114）年綜合所得稅申報的第3批退稅，將於明年1月20日入帳，根據財政部初步統計，這批共有7萬2184件符合退稅資格，總退稅金額8億5356萬元。

根據財政部財政資訊中心統計，今年5月申報綜所稅共有705.3萬件，年增1.95%。從5區國稅局來看，北區結算申報件數約279萬件、維持5區最多，再來是中區161萬件、南區96萬件。

至於退稅部分，今年整體退稅案件384萬6,841件、年增5.98%，退稅金額682.2億元、年增14.19%，退稅案件與金額增加，主要是綜所稅課稅級距、免稅額、扣除額及每人基本生活費提高所致。

若進一步觀察5區國稅局退稅情況，以北區147萬873戶、退稅285.3億元最多，再來是中區91萬334戶、133.1億元，台北國稅局共退稅47萬2968戶，雖為5區第4，但金額118.2億元為5區第3。

不過，綜所稅退稅分成3批，財政部表示，今年結算申報的第1批退稅於7月底入帳，適用對象包括網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算的退稅案件，共362萬餘件、退稅金額585億餘元，再創歷年新高；第2批退稅在10月31日，適用對象為二維條碼或人工申報案件；第3批退稅為明年1月20日，包括申報繳稅及不繳不退交查核定及逾期申報案件。

