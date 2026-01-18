7.2萬人準備領錢！財政部曝「總金額達8.5億」 1／20入帳

財經中心／倪譽瑋報導

新一波綜合所得稅退稅將至，受益者能在1月20日發現入帳，或收到退稅憑單。（示意圖／資料照）

2024年度綜合所得稅（綜所稅）第三批退稅來了！由於綜合所得稅免稅額提升，整體退稅額有提高，前兩批發錢已完成，2026年1月20日，換第三批逾期申報、不繳不退者等案件入帳，這波綜合所得稅退稅共7萬2184件、退稅金額8億5356萬元，平均來看，每人約能領1萬1700元。如對個人核定資料有疑慮，也可到綜合所得稅查詢系統線上查調。

綜合所得稅免稅額調升 2024退稅量提高

綜所稅分成3批退稅，第一批已於2025年7月底發放，案件共362萬餘件、退稅金額585億餘元；第二批2025年10月31日發放，退稅對象為二維條碼或人工申報案件。

廣告 廣告

如今第三批也要發了，2026年1月20日，主要對象是申報繳稅及不繳不退交查核定、逾期申報案件，案件共7萬2184件、退稅金額8億5356萬元，平均來看，每人約能領1萬1700元。

財政部補充，因調整2024年度綜所稅課稅級距，還有調高扣除額、免稅額、每人基本生活所需費用，本次的總退稅金額有較前一年度增加。

第三批綜合所得稅退稅 發錢時間、兌領方式一次看

關於第三批綜所稅入帳方式，如果有指定存款帳戶辦理轉帳退稅，1月20日就會直接入帳；未指定存款帳戶，國稅局將寄發退稅憑單，納稅義務人收到後，應儘速到金融機構辦理提兌，有效兌領期限自2026年1月20日至2026年3月20日止。

要用退稅憑單須留意，憑單金額未達5000元，攜帶憑單、國民身分證、印章，到憑單上所指定金融單位兌領即可。金額達5000元但未滿2萬元，須利用金融機構或郵局存款帳戶辦理票據交換領取。金額2萬元以上，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。

綜合所得稅查詢？疑慮求助管道？

財政部補充，建議民眾多利用「直接入帳」，只要報稅時在「存款帳戶退稅」欄位，或於國稅局寄發「使用直接劃撥退稅同意書」時，詳填納稅義務人、配偶或受扶養親屬的存款帳戶，退稅即可自動撥入指定帳戶，可避免憑單兌領的手續與風險。

另外，納稅義務人如果想查詢綜所稅核定資料，或是納稅證明書，可利用自然人憑證或健保卡加密碼，至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）或各國稅局網站線上查調，或實地拜訪各國稅局分局、稽徵所及服務處臨櫃辦理；若有任何退稅疑問，也可撥打免費服務電話0800-000321。

更多三立新聞網報導

變天將至！恐有「溜滑梯式降溫」凍探7度 雨彈連炸濕冷4天

不用4分鐘就超濃！媽媽獨門「高速煮茶法」瘋傳：省時又美味

不用慢慢摳！家事達人教「撕標籤妙招」：不留痕超療癒

「點豬舍」是什麼店？民眾秒看出非賣吃的：台灣人才懂

