7.3兆反擊戰開打 ! 歐盟凍資引爆「法律噩夢」俄央行提告 「這7國」表態了.....

俄羅斯央行已在莫斯科提起訴訟，向歐洲清算銀行（Euroclear）索賠高達 2,300 億美元。此舉被視為克里姆林宮此前多次警告的現實化，也讓歐盟成員國長期憂慮的「法律噩夢」正式揭幕。 圖:翻攝自X帳號@runew

[Newtalk新聞] 俄羅斯與歐盟圍繞被凍結主權資產的角力正式進入司法戰場。俄羅斯央行已在莫斯科提起訴訟，向歐洲清算銀行（Euroclear）索賠高達 2,300 億美元 ( 約合台幣 7.3 兆 )。此舉被視為克里姆林宮此前多次警告的現實化，也讓歐盟成員國長期憂慮的「法律噩夢」正式揭幕。

目前歐洲凍結的俄羅斯資產約為 2,100 億歐元，其中約 1,850 億歐元存放於位於比利時布魯塞爾的歐洲清算銀行。值得注意的是，俄方此次索賠金額不僅涵蓋該筆資金，甚至超出其實際存放於 Euroclear 的資產規模，顯示其強硬姿態。

歐盟方面則正推動以這批被凍結資產作為擔保，向烏克蘭提供所謂的「賠償貸款」。上週五，歐盟已就無限期凍結俄羅斯央行資產達成共識，並辯稱若不將資產用於支持烏克蘭，俄羅斯未來可能對北約構成更大威脅。

歐盟方面則正推動以這批被凍結資產作為擔保，向烏克蘭提供所謂的「賠償貸款」。圖：翻攝自 @KShevchenkoReal X 帳號

法律界普遍預期，俄羅斯仲裁法院將迅速作出對歐洲清算銀行不利的裁決。莫斯科仲裁法院新聞處證實，已於 12 日正式受理俄羅斯央行索賠案，索賠金額為 18.2 兆盧布，等同於俄羅斯被凍結主權資產的整體價值。

若俄羅斯央行勝訴，下一步可能將判決輸出至其他司法轄區執行，尤其是俄方認定的「友好國家」，針對歐洲清算銀行在當地的資產採取強制措施。

俄羅斯多次警告歐盟，動用其主權儲備等同於「竊盜」，將動搖全球對央行體系與歐元的信任，並揚言採取報復行動，包括沒收歐洲私人投資者在俄羅斯境內的資產。

俄羅斯總統投資事務特使基里爾・德米特里耶夫直言，如果投資人發現其財產權可在任何藉口下被沒收，「還有哪個理性的投資者，會選擇把資產留在歐盟體系內，或存放於歐洲清算銀行？」

歐盟打算用凍結的俄國資產來資助烏克蘭重建。圖為俄軍空襲破壞基輔的供電、供暖以及眾多民生設施。 圖：翻攝自 @ZelenskyyUa X 帳號

俄羅斯央行也於 12 日重申，歐盟動用其資產的計畫屬非法行為，俄方保留使用一切手段維護自身利益的權利，並警告相關措施將在各國法院、國際仲裁庭及多個司法機構面臨挑戰。

NSP 律師事務所律師 Gleb Boyko 指出，俄羅斯央行可能嘗試在阿聯酋、哈薩克等友好司法轄區執行俄羅斯法院的裁決，前提是能夠識別並鎖定歐洲清算銀行在當地的相關資產。

歐盟內部對此同樣分歧嚴重。銀行界警告，沒收如此龐大的主權資產在法律上爭議極大，且將創下危險先例。瑞典央行 2024 年的研究報告更指出，這將是非交戰國在戰爭仍持續期間，首次為援助第三國而沒收交戰國資產。

此外，歐盟構想也與部分美國「和平方案」版本相衝突。後者主張將俄羅斯外匯存底拆分，一部分用於烏克蘭重建，另一部分則成立美俄聯合投資工具。德米特里耶夫直批，歐盟的計畫是「對美國建立的國際儲備體系的沉重打擊」。

作為歐洲清算銀行所在地，比利時政府始終對「賠償貸款」計畫持保留態度，警告此舉將帶來重大經濟、金融與法律風險，並要求歐盟其他成員國分攤潛在責任。

作為歐洲清算銀行所在地，比利時政府始終對「賠償貸款」計畫持保留態度，警告此舉將帶來重大經濟、金融與法律風險，並要求歐盟其他成員國分攤潛在責任。 圖:翻攝自X帳號@censor_net

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯週一坦言，圍繞援助烏克蘭的融資安排已進入關鍵階段，但動用俄羅斯被凍結資產的談判將「愈發困難」。

反對聲浪中，匈牙利總理歐爾班措辭尤為強烈，直言此舉等同於公開宣戰，勢必招致俄羅斯報復。匈牙利不會支持沒收俄羅斯資產、不向烏克蘭提供資金或武器，也不參與任何「服務於戰爭目的」的歐盟借貸計畫。

另據《Euractiv》報導，至少已有 7 個歐盟國家反對動用凍結的俄羅斯資產為烏克蘭提供賠償貸款。比利時、義大利、保加利亞、馬耳他以及捷克等國傾向其他替代方案，如歐盟聯合舉債，但該方案需要全體一致同意，而匈牙利已明確表態將行使否決權。

