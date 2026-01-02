7,371人「減少工時」 勞動部：近八成員工適用僱用安定措施

勞動條件及就業平等司黃琦雅司長（圖）說明因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時。 圖：擷自勞動部提供影片畫面

[Newtalk新聞] 勞動部今（2日）公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計385家，實施人數7,371人。114年12月16日公布實施家數計378家，實施人數7,118人。這次家數增加7家，人數微幅增加253人；另有22家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有286名員工恢復原本工時。多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月含以下。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

廣告 廣告

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有73.2%的企業(282家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成(76.2%，5,619人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外，還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，「減班休息」不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政局紛亂！柯文哲：今天台灣所有的問題 只在賴清德一念之間

2028有意再選總統？柯文哲：2026先過去再說