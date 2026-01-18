7:48地牛翻身！ 高雄那瑪夏規模4.3地震、最大震度3級
今（19）天早上發生有感地震！中央氣象署地震報告顯示，今（19）日07:48發生芮氏規模4.3地震，震央在高雄市政府東北方 94.1 公里 ，位於高雄市那瑪夏區，地震深度5公里，10縣市有感搖晃。
各地震度級：
高雄市地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 2級
台南市地區最大震度 2級
台東縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
花蓮縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
台中市地區最大震度 1級
地震報告。圖／翻攝自中央氣象署
責任編輯／陳盈真
