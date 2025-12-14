7.5強震後餘震破30起！日本氣象廳罕見示警

（記者周德瑄／綜合報導）日本青森外海8日發生規模7.5強震後，餘震持續頻繁，日本氣象廳評估千島海溝與日本海溝地震風險升高，啟動北海道與三陸外海後續地震注意情報，點名青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉與北海道須提高警覺。氣象廳強調，情報發布不代表一定會發生大地震，但短期內不排除再出現規模7.5以上地震，呼籲民眾提早做好防災準備。

圖／青森外海強震後，地震活動持續活躍，氣象廳呼籲提高警覺。（翻攝日本氣象廳）

綜合日媒報導，8日晚間的主震使青森縣最大震度達6，北海道到東北多地明顯搖晃，沿岸一度發布海嘯警報與注意報，岩手久慈港觀測到約70公分海嘯。其後地震活動未見趨緩，12日青森東方外海再發生規模6.9與6.7地震，最大震度達6，北海道與東北多地出現震度4以上晃動，13日八戶市也測得規模4.2地震。

日本氣象廳指出，自規模7.5主震後，截至13日下午已累計超過35起震度1以上的有感地震，顯示周邊地殼仍處於不穩定狀態。因短時間內強震密集，研判千島海溝與日本海溝沿線發生更大地震的機率高於平常水準，因此發布後續地震注意情報，涵蓋7縣共182個市町村。

氣象廳與學者提醒，近期餘震震源深度較淺，活動範圍有擴大的趨勢，仍屬同一系列地震的一環，未來數日需密切留意。由於正值冬季，積雪與道路結冰可能拖慢避難速度，民眾應確認避難路線與地點、固定室內家具，並準備飲水、糧食、藥品與應急避難包，隨時留意官方最新防災資訊。

