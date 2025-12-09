7.6只是前震？日本規模8主震機率飆百倍 不排除複製311經驗

地震專家郭鎧紋表示，日本氣象廳根據311地震的經驗，警告一週內可能出現規模8以上強震，發生機率則從原先的0.01％大幅調升至1％，等於提高100倍。 圖：取自日本氣象廳

[Newtalk新聞] 日本青森縣東方外海昨(8)日深夜發生規模7.6強震，對此，地震專家郭鎧紋表示，日本氣象廳根據311地震的經驗，警告一週內可能出現規模8以上強震，發生機率則從原先的0.01％大幅調升至1％，等於提高100倍，代表7.6可能是前震，提醒近日到日本旅遊的旅客要注意，尤其滑雪要注意雪崩。

根據NHK與朝日電視台等日本媒體報導，台灣時間8日晚間10點15分，青森縣東海岸附近發生芮氏規模估計7.6、震源深度僅50公里的淺層強震，青森縣最大震度達6強，東北及北海道地區均有感，日本氣象廳針對北海道至千葉縣等地區發布警報，未來一週可能再次發生強震。

對此，地震專家郭鎧紋表示，這起地震原因是太平洋板塊隱沒到北美板塊，和台灣無關，強度7.6地震威力相當於125顆原子彈，日本氣象廳根據311地震的經驗，警告一周內可能出現規模8以上強震，發生機率則從原先的0.01％大幅調升至1％，等於提高100倍，代表7.6可能是前震，因此最近要去日本旅遊的旅客要特別注意，尤其滑雪要注意雪崩。

郭鎧紋進一步指出，因為在311規模9.0強震發生前，曾發生規模7.3地震，剛好這起地震的震央，比日本311強震震央稍微北邊一點，所以引發日本氣象廳關注，不過他認為根據統計，前震變主震機率僅有5％，並不算太高，也不必特別恐慌。

