7.8億元賣給鴻華 納智捷成歷史

裕隆汽車以7.876億元出售納智捷汽車予鴻華先進。左起鴻華先進協理王理巍、鴻華先進總經理陳清亞、裕隆汽車發言人卓哲宇。（黃琮淵攝）

裕隆汽車董事會19日決議通過，將旗下全資子公司納智捷汽車100％股權，策略性轉讓予鴻華先進，交易金額為新台幣7.876億元，未來鴻華雖承接納智捷資產及旗下銷售公司，但未來推出的新車款將不再掛Luxgen品牌，而是改掛鴻華的FOXTRON Bria自主品牌。

裕隆於民國97年成立納智捷汽車，隔年即推出首款車型Luxgen7 MPV，並與大陸東風汽車合組東風裕隆，希望將納智捷推向大陸市場。不過因兩岸局勢丕變，裕隆後來將負責納智捷研發的華創科技技術做股，成立由鴻海持股45.6％、裕隆43.8％的鴻華先進，肩負電動車開發。

在鴻華成立後，納智捷品牌仍維持由裕隆三義廠代工、納智捷公司銷售分工，不過因2大股東背景不同，想法時有扞格，2大集團於11月初開始討論，透過裕隆出售納智捷股權，整合股東結構，讓價值鏈更為完整，改善營運效率，也可提高產品競爭力。

車界人士直言，鴻華成立後，納智捷新車開發已非裕隆單方面說了算，「講白點，也不是嚴凱泰當初的納智捷了！」對裕隆集團董事長嚴陳莉蓮來說，出售納智捷單純就是情感面的牽掛，且就出售價格不到8億元，對裕隆財務影響微乎其微，更是利空出盡。

鴻華先進承接納智捷及旗下的5間銷售公司、銷售據點及公司人員並主導經營，現階段「納智捷」品牌不會馬上消滅，但已表示不會推出新車款，首款國產休旅車n7會是掛納智捷品牌的最後一款車，接下來要推出的n5就會掛鴻華的FOXTRON Bria自主品牌。

裕隆發言人卓哲宇說，出售股權後，可進一步強化納智捷與鴻華先進間的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，以創造更具競爭力的經營優勢，此舉除有助於加速新車型導入與市場應對，提升長期發展及獲利能力外，亦將優化裕隆營運效能，共創雙贏發展契機。

至於現有納智捷車主應何去何從？裕隆汽車表示，針對納智捷品牌車主既有的售後服務、零件供應及保固權益，均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供，確保客戶權益與服務品質之延續。