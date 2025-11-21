7-8月期統一發票有2張千萬獎沒領 尋找花102元買飯糰、飲品的你

今年7-8月期統一發票還有2張千萬元特別獎未兌領。陳品佑攝



今年9-10月期統一發票將在下周二（11/25）日開獎，據財政部統計，今年7-8月期統一發票還有2張千萬元特別獎未兌領，5張200萬元特獎未兌領。其中，千萬獎未兌領清單中，一張是蘋果Apple Store訂閱費300元，以及花102元在台南7-ELEVEN購物。

根據統一超商之前的開獎清單，該民消費者是在台南市龍崎區的關北站門市花102元購買飯糰、飲品。

5張未領的200萬元特獎發票，分別是App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路上的7-ELEVEN購買食品132元、元一瓦斯購買瓦斯桶290元、台南市歸仁區保大路的茶の魔手購買飲料30元。

財政部賦稅署表示，今年7-8月期統一發票中獎號碼已於9月25日下午開出，特別獎獎金新台幣1,000萬元中獎號碼為53960536，特獎獎金200萬元中獎號碼為51509866，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票皆為17張。

截至今天，仍有2張千萬元特別獎、5張200萬元特獎未兌領，可領獎期間至明年1月5日，迄今仍有1個多月，中獎人請把握時間兌領。

