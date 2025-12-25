7、8月期統一發票還有2張千萬未領！ 倒數11天充公

7、8月期統一發票還有2張千萬未領。（示意圖／報系資料照）

2025年7、8月期統一發票領獎期限只到2026年1月5日，剩下不到2個禮拜。財政部提醒，目前還有2張1000萬元特別獎沒人領獎，消費地點分別在台北市及台南市，呼籲幸運得主趕緊現身，若不慎錯過期限，獎金將依法充公，與大獎擦身而過。

7、8月期統一發票千萬特別獎中獎號碼為「53960536」，200萬元特獎號碼為「51509866」。財政部賦稅署表示，排除空白、作廢、金額不符，或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領的特別獎及特獎之中獎發票各為17張。

財政部昨（24）日在臉書發文指出，7、8月期的統一發票，領獎期限只到明年1月5日，剩不到2週的時間，但目前仍有2張1000萬元特別獎尚未兌領，呼籲民眾儘速確認自己 是否為幸運得主。

財政部公布尚未領獎的1000萬中獎發票，其中一張消費地點在台北市信義區的App Store，是訂閱費300元的雲端發票；另一張消費地點則在台南市龍崎區楠坑12-1號的7-ELEVEN關北站門市，幸運兒購買102元食品，發票類型為紙本電子發票證明聯。

財政部提醒民眾，盡快檢查手上有沒有這一期尚未對獎的發票，如有幸運中獎，把握期限內把獎金領到手，「一旦過期，獎金就像融雪一樣消失啦」。中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

