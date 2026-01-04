7、8月發票大獎還有1500萬仍未領！最後通牒1/5沒領就充公

根據財政部的公告，114年7至8月期的統一發票兌獎期限即將於2026年1月5日結束。目前仍有六張高額中獎發票尚未完成兌領，總金額高達新台幣1500萬元，這其中包括兩張千萬元特別獎和三張200萬元特獎。

根據財政部的公告，114年7至8月期的統一發票兌獎期限即將於2026年1月5日結束。（資料示意圖／中天新聞）

這些未領的獎項中，兩張千萬元特別獎的消費地點分別為台北市信義區的App Store和台南市龍崎區的7-Eleven，消費金額僅300元和102元，令人驚訝的是，這些小額消費卻對應到最高等級的獎項。此外，還有一張雲端發票專屬的100萬元獎項，也未被領取。

廣告 廣告

114年7至8月期的統一發票號碼。（資料圖／中天新聞）

財政部提醒民眾，若在法定期限內未完成兌領，所有未領獎金將依法充公。因此，建議大家檢查自己的發票和相關紀錄，避免成為下一個遺憾案例。

延伸閱讀

手機「嗶」進站首日卡卡？北捷：選QR乘車碼而非付款碼

農曆年前居家清潔員供不應求！ 時薪喊到1000元

桃園計程車資疑用春節運價 市府：若屬實可罰1.8萬