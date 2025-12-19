7.876億元成交！裕隆旗下品牌納智捷 賣給鴻華先進強化垂直整合

鴻華先進、裕隆今（19）日傍晚舉行重訊，共同宣布納智捷將賣給鴻華先進。（左起）鴻華協理王理巍、總經理陳清亞，裕隆協理卓哲宇。

裕隆與鴻華先進於今（19日）傍晚舉行重訊，裕隆旗下納智捷全數股權將以新台幣7.876億元賣予鴻海旗下的鴻華先進，透過此次佈局，納智捷將成為鴻華先進完整掌握汽車設計、銷售與服務的最後關鍵一哩！

裕隆汽車已於今日稍早經董事會決議通過，將旗下全資子公司納智捷汽車股份有限公司全數股權，策略性轉讓予裕隆與鴻海集團合資的鴻華先進，交易金額為7.876億元，本案後續尚需依法向公平交易委員會申報，審查通過後始得完成交易。

廣告 廣告

鴻華先進、裕隆今（19）日傍晚舉行重訊，共同宣布納智捷將賣給鴻華先進。（左起）鴻華協理王理巍、總經理陳清亞，裕隆協理卓哲宇。

裕隆說明，推動本次交易案的主要目的，在於進一步強化納智捷與鴻華先進間的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，以創造更具競爭力的經營優勢。此舉有助於加速新車型的導入與市場應對，提升長期發展及獲利能力，亦將優化裕隆汽車的營運效能，共創雙贏發展契機。

針對現有車主權益，裕隆則是強調，納智捷車主的售後服務、零件供應及保固權益均不受影響，原有通路體系將持續提供服務，確保客戶權益與服務品質。

更多鏡週刊報導

納智捷何去何從？裕隆這樣回！ 明將成為鴻海科技日熱議焦點

鴻海法說會／劉揚偉看鴻華納智捷合作 「這件事情」彼此想法是一致的！

鴻華納智捷合體／鴻華先進、納智捷傳拼合體 2大集團老闆盤算曝光