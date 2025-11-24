7-ELEVEN也能做客製化手搖飲 四波優惠一次看

想喝手搖飲不必再專程跑到手搖飲店，統一超7-ELEVEN旗下「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR」今年冬天推出連續四波優惠，從奶茶季、熱飲活動到感謝季一路延續到12月底。多款飲品享第二杯半價，部分品項更祭出買2送2，使超商喝手搖飲的吸引力與便利性同步提升，加上AI智能現萃茶機陸續導入，甜度、冰量、茶感的客製化更精準，讓不少手搖飲愛好者在通勤或休息時間就能輕鬆喝到現萃茶。

奶茶與熱飲同步開跑 三天限定買2送2更受矚目

冬天最受歡迎的奶茶系列率先引爆買氣，即日起至12月9日，不可思議茶BAR推出「奶茶賞」，茶拿鐵與奶茶系列指定品項享第二杯半價。品牌選用曾獲國際風味獎項三星肯定的琥珀小葉紅茶與梔子花青茶做基底，風味香氣更明顯，成為不少粉絲每年冬天固定報到的熱銷組合。

緊接而來的11月28日至30日三天，熱飲優惠成為本次促銷亮點之一。熱梔子花青茶與熱金焙烏龍茶王推出買2送2，濃厚暖口的風味在入冬後討論度快速攀升，成為這波活動的「必喝清單」。這檔也同步推出情人果與蘋果系列兩杯120元的優惠，適合午後想喝點清爽的族群。

「AI智能現萃茶機」，搭配自動化製冰機、自動化封膜機等多元智能設備，只需掃描QR CODE就能秒速出杯，透過多元智能的現萃手搖飲生產線有效為門市作業省力化、創造新成長曲線。（圖／統一超提供）

CITY TEA連發優惠 黑糖珍珠撞奶買2送2最吸睛

另一個主力品牌CITY TEA現萃茶也從11月起連續推出三波優惠。即日起至11月30日，只要憑ATM小白單購買咖啡珍珠歐蕾即可享買2送2；同在11月28至30日也提供熱梔子花青茶2送2，讓愛喝熱茶的族群能趁機補貨。12月進入第二週後，人氣長紅的黑糖珍珠撞奶將從12月2日至7日登場買2送2，這款經典飲品向來在冬季銷量最強，預期將再掀起一波門市排隊潮。

12月10日到23日則輪到不可思議茶BAR的「感謝季」，全品項第二杯半價，無論是要喝輕烏龍、焙火烏龍奶茶、加料飲或風味茶，都能趁這波優惠一次嘗試多款人氣品項。

AI現萃茶機升級快取體驗 3,500處點位想喝就喝

今年最具話題性的亮點，是7-ELEVEN導入的AI智能現萃茶機。只要掃描QR Code，機器即可自動完成研磨、萃茶、製冰與封膜，甜度與冰量的精準控制讓客製化更貼近專業手搖飲店。這也大幅縮短出杯時間，對忙碌的通勤族來說更為方便，不同門市的風味表現也更一致。

目前全台已有超過550家不可思議茶BAR與逾3,000家CITY TEA門市可選擇，從商圈、車站到住宅區都能輕鬆買到現萃手搖飲。四波優惠從11月底一路延續到12月下旬，對奶茶控、珍珠控或熱飲族群而言，這段期間正是最划算嘗鮮不同風味的時機點。