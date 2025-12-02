7-ELEVEN聖誕福袋開賣 集結9大人氣IP
記者古可絜／臺北報導
為滿足歲末聚會、交換禮物消費需求，7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋於今（2）日在全臺7-ELEVEN門市與OPENPOINT APP開賣，此次推出45款福袋，集結9大人氣IP、5款OPENPOINT APP線上精選玩具總動員等公仔與聖誕倒數月曆，全臺限量13萬個。此外，買任一福袋有機會抽中保時捷、黃金、百萬點數，以及2026年世界棒球經典賽東京賽事門票／住房組。
今年聖誕福袋共有45款千元預算以內的超值選擇，集結Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇以及全新初登場DINOTAENG等9大人氣IP，價格帶分別推出399元「抽繩大托特包」、「絨毛開窗提袋」2種組合，499元則有「抽繩托大特包+立體絨毛擦手巾」、「抽繩大托特包+大臉化妝包」、「絨毛開窗提袋+大臉化妝包」3種組合。
同時還有新增899元的「雙材質法蘭絨／羊羔絨暖暖被」以及999元超值「雙材質法蘭絨／羊羔絨暖暖被+立體造型布偶面紙套」、「54L桌板兩用大摺疊購物車」以及「17CM拍拍燈+27吋大自動摺傘」等3種組合，商品規格再升級，居家、外出必備的各種實用生活配件，滿足粉絲蒐集喜好。
並推出OPENPOINT APP限定開賣的5款野獸國聯名玩具總動員限定公仔套組、三眼怪儲金公仔（存錢筒）及史迪奇「倒數月曆」，線上線下福袋皆保證贈送市價超過5,000元的跨品牌通路優惠券，還可獲得總價值超過1250萬元的豐富大獎抽獎券，大獎包含頭獎保時捷Macan一臺、貳獎為甜蜜約定5兩黃金2名；另即日起至12月8日連續7天，每日送出1名100萬OPENPOINT點數富翁，以及福袋集點GO抽2026年世界棒球經典賽東京賽事門票／住房組，買愈多、中獎機率愈高。
<7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋於今日在全臺7-ELEVEN門市與OPENPOINT APP開賣，此次推出45款福袋，集結9大人氣IP。（7-ELEVEN提供）
<7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋於今日在全臺7-ELEVEN門市與OPENPOINT APP開賣。（記者古可絜攝）
