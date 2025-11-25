7-ELEVEN聖誕福袋開賣！45款「全部1000有找」 統一超：通常前兩周就賣掉7成
聖誕鐘聲響起，交換禮物商機也同步爆發！統一超（2912）7-ELEVEN今（25）日宣布全新「2025聖誕福袋」將於12月2日正式開賣，今年規模再度擴大，一次推出45款福袋、集結9大人氣IP與5款OPENPOINT App限定玩具套組，全台限量13萬個。除了Hello Kitty、SNOOPY、小熊維尼、拉拉熊等經典角色，更首度攜手超人氣角色DINOTAENG登場。
統一超表示，福袋開賣首周同步舉辦「聖誕購物節」，自12月2日至7日止，購買門市中所有商品，使用指定信用卡或支付工具消費滿1,111元再折125元。每購買一袋，即可獲得抽獎序號，最高獎可抽中保時捷Macan、甜蜜約定5兩黃金、百萬OPENPOINT點數及2026世界棒球經典賽東京賽事門票等總價值超過1,250萬元的大獎，全面引爆年底消費潮。
福袋內容怎麼升級？從包袋到居家配件全面更新潮
觀察近年消費者偏好，統一超指出，包袋類商品因價格親民、實用度高，成為歷年銷售冠軍。今年進一步推出「絨毛開窗提袋」、「雙材質法蘭絨／羊羔絨暖暖被」等話題新品，還有27吋自動摺疊傘、拍拍燈、化妝包、桌板兩用摺疊購物車等多樣實用生活小物，滿足不同族群送禮需求。
整體價位帶分為399元、499元、899元及999元共4種組合，399與499元主打托特包、化妝包等輕巧款式；899元與999元組合則升級至暖被與大型購物車、燈具等高實用度配件。值得一提的是，所有福袋皆附贈總價值超過5,000元的跨品牌優惠券，搭配抽獎活動形成雙重誘因。
為何能連年締造億元商機？福袋行銷打造節慶經濟循環
統一超自2022年首度推出聖誕福袋以來，年年締造億元級銷售佳績，其成功關鍵在於「多品牌合作＋抽獎誘因」的行銷結構。統一超內部人士指出，聖誕福袋業績年年成長，「通常推出前兩周就已經販售7成，大概月底就會全部賣光。」
今年，統一超更結合OPENPOINT生態圈，線上App同步推出5款限定公仔與倒數月曆，讓消費者可在實體與虛擬通路之間自由選購；搭配foodomo外送平台「聖誕狂歡GO」活動，輸入優惠碼享滿499打8.5折優惠。
7-ELEVEN指出，本次福袋合作超過30個品牌，包括Pizza Hut、達美樂、三商巧福、海昌、雄獅旅遊、Surfshark、聚日式鍋物、星歐隱形眼鏡等多領域夥伴；999元頂級福袋更加碼星巴克咖啡、原燒和牛、LINEGO搭車券、LILMOON彩片等專屬優惠，等同現賺近千元價值。
面對節慶促銷戰火白熱化，統一超不僅靠聯名商品吸引目光，更整合支付、App、生態圈平台與外送合作，創造跨通路的節慶體驗。從「福袋經濟」到「聖誕購物節」，讓便利商店不只是購物地點，更是年末幸福儀式的起點。
