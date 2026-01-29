7-ELEVEn花59元中1000萬 店名曝光網笑翻：果然出首富

財政部日前公布114年11、12月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEn共有8位消費者中大獎，包括3位中1000萬特別獎、2位中200萬特獎、3位中雲端發票專屬獎100萬。3張1000萬分別開在桃園、新竹、台中，其中1名幸運民眾在新竹「富首門市」花59元就中1000萬，網友見店名笑說「果然出首富」，引發許多討論。

7-ELEVEn日前揭曉最新一期統一發票中獎門市，共有3名消費者中1000萬大獎，分別在新竹東區的富首門市花59元購買握便當、台中市南屯區的精福門市購買23元泡麵，以及桃園市觀音區大益門市花49元買茶葉蛋等鮮食。

中獎門市曝光後，一名網友在臉書社團「新竹大小事」發文表示，「東區慈濟路的富首門市，果然出1000萬首富。」

網友紛紛留言笑說，「可見取名的重要性」、「以後都要在這買東西」、「住在那附近的應該也蠻富」、「我要去附近撿發票了」。也有網友表示該地段房價不菲，「1000萬可能只能買個套房」、「終於可以拿去還1／4的房貸了」。

另外7-ELEVEn還有2位消費者中200萬特獎，1人在桃園市八德區的振裕門市花116元購買飲品、菠蘿麵包；另1人在台北市大安區的禾光門市花20元購買報紙。

3位雲端發票專屬獎100萬得主，分別在新北市中和區的聖武門市花35元購買甜點、高雄市路竹區的合行門市花175元購買飲品、民生用品，以及在宜蘭縣宜蘭市的宜莊門市花1元買購物袋。

