7-ELEVEN設IP專區、卡牌機攻停留商機 全家開啟「黑金變綠金」循環大門
記者李鴻典／台北報導
搶攻停留商機！7-ELEVEN利用超商場域與在地的特殊商圈打造複合店經營模式，自今年12月起再度因應年輕世代潮流喜好自我實現、個人化穿搭風格，將原有貨架專區再擴大，於台南康橋門市設立全台首間最完整的「IP專區」；集結娃寶機、遊戲卡牌機、娛樂互動設備等的「OPEN! FUNLAND」也進駐台南仁發門市，看好南部消費客層明確，平均可帶動入店消費人流增加2成，期望打造全新的「社群消費經濟」。
7-ELEVEN說明，自2000年起便開始耕耘IP角色周邊販售時下主題商品，從全店集點到持續整合導入各式主題IP商品、一番賞/抽抽樂、遊戲機台與娃寶機等創新商品結構，全台已有1,700家門市設有「OPEN!專區」與超過百家的IP聯名主題店。
近2年觀察到追星、配件及盒玩等盲抽與未知驚喜樂趣形成主流年輕世代社交與消費模式，更利用社群軟體傳散話題、曬娃打卡等，形成消費者「巡店蒐藏」的社群消費熱潮。於是在既有商品結構做全新整合與擴大規模，12月起於台南康橋門市設立全台首間「IP專區」，以野獸國、TOP TOY兩大品牌領軍，並結合肖像主題店獨賣商品，整合40台貨架、18種肖像、逾千種品項滿足遊逛體驗。
目前IP專區以「盒玩」、「公仔肖像」、「動漫」為三大主軸限定商品，販售價格帶介於99元至999元不等，熱門商品包含韓國超人氣文創品牌 DINOTAENG、三麗鷗、超人力霸王、原神、進擊的巨人、鬼滅之刃及各式話題盒玩，其中更有KPOP專區；針對新導入商品在門市群組進行深化推廣，線上線下整合多元「IP消費」網絡，未來也會視商圈型態導入專區。
同於IP專區強調互動式娛樂體驗的「OPEN! FUNLAND」也持續擴點，全台第4間門市首度進駐台南7-ELEVEN仁發門市，共匯集超過30台機台，包含提供正版授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品的「娃寶機」，還有販售趣味商品「盒玩智FUN機」，以及Pokémon Ga-Olé寶可夢卡牌機、太鼓達人、頭文字D賽車機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客娛樂需求。不僅如此，仁發門市更領先各大遊樂店首度進駐4台卡牌機。
仁發門市進駐4台卡牌機，每一台可抽一個IP，分別為鏈鋸人、膽大黨、JOJO的奇幻冒險第一季幻影血脈/戰鬥潮流、鬼滅之刃-無限城篇等，每一抽50元。其中首度亮相的JOJO的奇幻冒險第一季幻影血脈/戰鬥潮流，以變幻莫測畫風、超現實奇幻世界、潮流前衛視覺語言與令人著迷替身能力成為跨世代動漫迷心中神作，全台首次登場，限量開放！
12月11日至12月22日於康橋門市、仁發門市、新康華門市、橋富門市、新橋門市、東橋門市、永康綠海門市、新真愛門市，單筆消費滿額200元即可持兌換券在指定日期(12/12-12/14、12/19-12/21 指定時段)至OPEN! FUNLAND仁發門市兌換免費娃娃機體驗一次。
全台首個咖啡渣循環再生大聯盟成立！據統計全台民眾每年飲用約37億杯咖啡，產生大量咖啡渣，其中超過1/4來自便利商店。全家便利商店近年不間斷實驗各式咖啡渣解方，今（15）日宣布攜手鴻旭科技、鴻海科技集團等10大跨產業夥伴，並由環境部資源循環署指導，組建突破性的「咖啡渣循環再生大聯盟」，從「全家」店舖為起點，串聯起「乾燥、回收、再製」的綠色循環路徑。全家將於年底前擴大導入百店、明年上半年至2,200間店舖，與咖啡渣大聯盟夥伴共創黑金變綠金的循環創新商模。
全家便利商店總經理薛東都表示，循環經濟可強化企業韌性、創造新商業價值，而「全家」年銷2億杯咖啡、年產6,000噸咖啡渣、店舖廢棄物處理成本高達上億，對環境保護與營運成本都是重大課題，因此不斷尋求產官各界夥伴合作，解決循環卡點、共創系統解方。
此次「咖啡渣循環再生大聯盟」能落地實踐，打造一條暢通的綠色循環路徑，首要感謝環境部的支持與指導，以及鴻旭科技、鴻海科技集團等跨產業諸多夥伴的合作，讓咖啡渣廢棄物得以華麗轉身再利用，進而為大聯盟所有夥伴創造出新的永續與經濟價值。也希望藉此拋磚引玉，邀更多產業攜手加入，持續建構多元可行、多方有利的循環商模。
針對咖啡渣高含水、易發霉特性「源頭乾燥難」，全家攜手鴻旭科技共同開發專為零售場域設計的「IoT智能咖啡渣乾燥機」，操作簡便、一鍵乾燥，能將含水率降至10%以下，從源頭確保回收品質；其內建IoT聯網功能，可於後端追蹤乾燥前後的重量變化數據。其次，活用「全家」密集據點與物流網絡優勢的「逆物流回收機制」，不僅破解「物流回收難」，其利用貨車回程空趟載運乾燥咖啡渣，不僅有效集中資源、大幅降低運輸成本，更將減少86%運輸碳排。同時，再藉由跨產業夥伴提供穩定再生料源、專業技術加值運用，為「後端媒合難」打通最後一哩路，開啟「黑金變綠金」循環大門。
回收後的乾燥咖啡渣，進入精細的「梯次利用」階段，第一階段將由光隆實業提煉咖啡渣萃取液成為保養品原料，剩餘固體咖啡渣則進入第二階段，由鴻旭科技、鴻海科技集團、興采實業、蔚來美好、皇家竹炭、達鋼馨等廠商進行再生及運用，包括鴻海科技集團預計將咖啡渣活性碳濾網和濾芯，回用於廠區；鴻旭科技再製的濾水器濾芯則回流至「全家」店舖使用；皇家竹炭、蔚來美好則將其轉製成低碳木炭，餐飲通路達鋼馨則依需求導入木炭使用；興采實業則將製成「全家」店舖夥伴制服。另外，除全家每年可供應至少3,000噸咖啡渣之外，也主動邀味全、UCC等夥伴加入，擴大原料規模，為後端應用的規模量產需求，提供質量穩定的再生來源。
星巴克於12月11日星巴克典藏DREAM PLAZA台北舉辦首屆「星巴克咖啡杯測比賽Cup Tasters Championship」，以年度性賽事的形式，展現品牌在咖啡專業領域的深耕投入與持續精進。此次比賽以國際賽事規格為標準，採用「三角杯測」進行風味辨識，透過高度專注與敏銳感知，選拔出最能代表星巴克精神的優秀選手。星巴克強調，本次杯測比賽即以國際級規格規劃賽制，透過精準的三角杯測流程，聚焦於感官敏銳度、風味判讀與咖啡科學的實踐。透過嚴謹的比賽設計，希望鼓勵夥伴持續精進咖啡專業，強化品牌在咖啡領域地位。
隨著年末將近，美廉社攜手安得烈慈善協會推出的公益行動「巷愛分享包」也進入最後倒數。活動自12月1日開跑以來，獲得許多消費者的熱情響應；距離募集截止最後倒數，美廉社邀民眾把握最後機會，將日常消費轉化為一份善意，送往需要支持的脆弱家庭，為年末注入溫暖與安心。
「巷愛分享包」每組售價350元，募集至2025年12月20日止。由消費者於美廉社門市或Go美廉線上通路認購後，美廉社將代表捐贈至安得烈慈善協會，協助轉贈予15歲以下的脆弱家庭。每一份組合皆含可即食、易保存、營養均衡的食品，確保受贈家庭在生活中得到最即時的照顧與支持。
更多三立新聞網報導
藏壽司首賣松葉蟹年菜禮盒！限量2500盒、早鳥優惠快手刀
自認怕冷體質 許光漢：挑選服裝始終遵循直覺，三元素一見傾心
旭集和食集錦「冬織之宴」 鰤魚、雪蟹干貝、A5和牛…極上旬味頂級入冬
momo公布2025十大暢銷書榜 閱讀趨勢：AI 科技、理財規劃、內在修復
其他人也在看
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 21
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 45
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前 ・ 147
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 1
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 7 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 452
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 11
濱崎步曬「無人演唱會」高清照 標註日籍攝影師 預告跨年場
日本天后濱崎步，上海及澳門場演唱會，接連被大陸主辦方宣告取消，先前PO出對著場館內1萬4千個空席唱完整場的照片，更被陸媒打臉只是「彩排」，甚至有自稱工作人員的網友發出道歉聲明，聲稱是自己違規偷拍，不過濱崎步似乎懶得理會這些說法，再度曬出「無人演唱會」高清照，預告即將到來的東京跨年演唱會。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 36
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 73
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 74
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 573
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 265
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
步上楊冪後塵？迪麗熱巴連5劇仆街 陷入「人紅戲不紅」窘境…
大陸人氣女星迪麗熱巴主演的新劇「梟起青壤」近日收官，但整體而言，該劇播放量未達預期，劇情熱度和口碑也差強人意，豆瓣評分只...世界日報World Journal ・ 8 小時前 ・ 8