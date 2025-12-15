7-ELEVEN設IP專區、卡牌機攻停留商機 全家開啟「黑金變綠金」循環大門

記者李鴻典／台北報導

搶攻停留商機！7-ELEVEN利用超商場域與在地的特殊商圈打造複合店經營模式，自今年12月起再度因應年輕世代潮流喜好自我實現、個人化穿搭風格，將原有貨架專區再擴大，於台南康橋門市設立全台首間最完整的「IP專區」；集結娃寶機、遊戲卡牌機、娛樂互動設備等的「OPEN! FUNLAND」也進駐台南仁發門市，看好南部消費客層明確，平均可帶動入店消費人流增加2成，期望打造全新的「社群消費經濟」。

7-ELEVEN康橋門市集結逾18種IP肖像、破千種品項，打造全新「社群消費經濟」。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN說明，自2000年起便開始耕耘IP角色周邊販售時下主題商品，從全店集點到持續整合導入各式主題IP商品、一番賞/抽抽樂、遊戲機台與娃寶機等創新商品結構，全台已有1,700家門市設有「OPEN!專區」與超過百家的IP聯名主題店。

近2年觀察到追星、配件及盒玩等盲抽與未知驚喜樂趣形成主流年輕世代社交與消費模式，更利用社群軟體傳散話題、曬娃打卡等，形成消費者「巡店蒐藏」的社群消費熱潮。於是在既有商品結構做全新整合與擴大規模，12月起於台南康橋門市設立全台首間「IP專區」，以野獸國、TOP TOY兩大品牌領軍，並結合肖像主題店獨賣商品，整合40台貨架、18種肖像、逾千種品項滿足遊逛體驗。

「IP專區」以野獸國、TOP TOY兩大品牌領軍，並結合肖像主題店獨賣商品，平均消費客單價350元。（圖／品牌業者提供）

目前IP專區以「盒玩」、「公仔肖像」、「動漫」為三大主軸限定商品，販售價格帶介於99元至999元不等，熱門商品包含韓國超人氣文創品牌 DINOTAENG、三麗鷗、超人力霸王、原神、進擊的巨人、鬼滅之刃及各式話題盒玩，其中更有KPOP專區；針對新導入商品在門市群組進行深化推廣，線上線下整合多元「IP消費」網絡，未來也會視商圈型態導入專區。

康橋門市「IP專區」內設有KPOP專區。（圖／品牌業者提供）

同於IP專區強調互動式娛樂體驗的「OPEN! FUNLAND」也持續擴點，全台第4間門市首度進駐台南7-ELEVEN仁發門市，共匯集超過30台機台，包含提供正版授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品的「娃寶機」，還有販售趣味商品「盒玩智FUN機」，以及Pokémon Ga-Olé寶可夢卡牌機、太鼓達人、頭文字D賽車機、搖搖馬等互動型設備，滿足各年齡層顧客娛樂需求。不僅如此，仁發門市更領先各大遊樂店首度進駐4台卡牌機。

結娃寶機、遊戲卡牌機、娛樂互動設備等的「OPEN! FUNLAND」進駐台南仁發門市。。（圖／品牌業者提供）

仁發門市進駐4台卡牌機，每一台可抽一個IP，分別為鏈鋸人、膽大黨、JOJO的奇幻冒險第一季幻影血脈/戰鬥潮流、鬼滅之刃-無限城篇等，每一抽50元。其中首度亮相的JOJO的奇幻冒險第一季幻影血脈/戰鬥潮流，以變幻莫測畫風、超現實奇幻世界、潮流前衛視覺語言與令人著迷替身能力成為跨世代動漫迷心中神作，全台首次登場，限量開放！

仁發門市進駐4台卡牌機，每一台可抽一個IP。（圖／品牌業者提供）

12月11日至12月22日於康橋門市、仁發門市、新康華門市、橋富門市、新橋門市、東橋門市、永康綠海門市、新真愛門市，單筆消費滿額200元即可持兌換券在指定日期(12/12-12/14、12/19-12/21 指定時段)至OPEN! FUNLAND仁發門市兌換免費娃娃機體驗一次。

「OPEN! FUNLAND」持續擴點，全台第4間門市首度進駐台南7-ELEVEN仁發門市，共匯集超過30台機台。（圖／品牌業者提供）

全台首個咖啡渣循環再生大聯盟成立！據統計全台民眾每年飲用約37億杯咖啡，產生大量咖啡渣，其中超過1/4來自便利商店。全家便利商店近年不間斷實驗各式咖啡渣解方，今（15）日宣布攜手鴻旭科技、鴻海科技集團等10大跨產業夥伴，並由環境部資源循環署指導，組建突破性的「咖啡渣循環再生大聯盟」，從「全家」店舖為起點，串聯起「乾燥、回收、再製」的綠色循環路徑。全家將於年底前擴大導入百店、明年上半年至2,200間店舖，與咖啡渣大聯盟夥伴共創黑金變綠金的循環創新商模。

全家店舖導入鴻旭科技研發的咖啡渣乾燥機進行在店乾燥，並透過逆物流方式集中各店舖乾燥咖啡渣，再交由後端夥伴運用，實現咖啡渣系統性循環路徑。（圖／品牌業者提供）

全家便利商店總經理薛東都表示，循環經濟可強化企業韌性、創造新商業價值，而「全家」年銷2億杯咖啡、年產6,000噸咖啡渣、店舖廢棄物處理成本高達上億，對環境保護與營運成本都是重大課題，因此不斷尋求產官各界夥伴合作，解決循環卡點、共創系統解方。

此次「咖啡渣循環再生大聯盟」能落地實踐，打造一條暢通的綠色循環路徑，首要感謝環境部的支持與指導，以及鴻旭科技、鴻海科技集團等跨產業諸多夥伴的合作，讓咖啡渣廢棄物得以華麗轉身再利用，進而為大聯盟所有夥伴創造出新的永續與經濟價值。也希望藉此拋磚引玉，邀更多產業攜手加入，持續建構多元可行、多方有利的循環商模。

全家將咖啡渣從廢棄物華麗轉身為提升經濟價值的各類循環經濟產品，開啟「黑金變綠金」的循環大門。（圖／品牌業者提供）

針對咖啡渣高含水、易發霉特性「源頭乾燥難」，全家攜手鴻旭科技共同開發專為零售場域設計的「IoT智能咖啡渣乾燥機」，操作簡便、一鍵乾燥，能將含水率降至10%以下，從源頭確保回收品質；其內建IoT聯網功能，可於後端追蹤乾燥前後的重量變化數據。其次，活用「全家」密集據點與物流網絡優勢的「逆物流回收機制」，不僅破解「物流回收難」，其利用貨車回程空趟載運乾燥咖啡渣，不僅有效集中資源、大幅降低運輸成本，更將減少86%運輸碳排。同時，再藉由跨產業夥伴提供穩定再生料源、專業技術加值運用，為「後端媒合難」打通最後一哩路，開啟「黑金變綠金」循環大門。

全家攜手鴻旭科技研發的咖啡渣乾燥機，可將咖啡渣含水率降至10%以下，避免發霉，有效解決咖啡渣回收時效與品質管理難題。（圖／品牌業者提供）

回收後的乾燥咖啡渣，進入精細的「梯次利用」階段，第一階段將由光隆實業提煉咖啡渣萃取液成為保養品原料，剩餘固體咖啡渣則進入第二階段，由鴻旭科技、鴻海科技集團、興采實業、蔚來美好、皇家竹炭、達鋼馨等廠商進行再生及運用，包括鴻海科技集團預計將咖啡渣活性碳濾網和濾芯，回用於廠區；鴻旭科技再製的濾水器濾芯則回流至「全家」店舖使用；皇家竹炭、蔚來美好則將其轉製成低碳木炭，餐飲通路達鋼馨則依需求導入木炭使用；興采實業則將製成「全家」店舖夥伴制服。另外，除全家每年可供應至少3,000噸咖啡渣之外，也主動邀味全、UCC等夥伴加入，擴大原料規模，為後端應用的規模量產需求，提供質量穩定的再生來源。

星巴克於12月11日星巴克典藏DREAM PLAZA台北舉辦首屆「星巴克咖啡杯測比賽Cup Tasters Championship」，以年度性賽事的形式，展現品牌在咖啡專業領域的深耕投入與持續精進。此次比賽以國際賽事規格為標準，採用「三角杯測」進行風味辨識，透過高度專注與敏銳感知，選拔出最能代表星巴克精神的優秀選手。星巴克強調，本次杯測比賽即以國際級規格規劃賽制，透過精準的三角杯測流程，聚焦於感官敏銳度、風味判讀與咖啡科學的實踐。透過嚴謹的比賽設計，希望鼓勵夥伴持續精進咖啡專業，強化品牌在咖啡領域地位。

杯測比賽採用國際常見的「三角杯測」形式進行（圖／品牌業者提供）

隨著年末將近，美廉社攜手安得烈慈善協會推出的公益行動「巷愛分享包」也進入最後倒數。活動自12月1日開跑以來，獲得許多消費者的熱情響應；距離募集截止最後倒數，美廉社邀民眾把握最後機會，將日常消費轉化為一份善意，送往需要支持的脆弱家庭，為年末注入溫暖與安心。

美廉社「巷愛分享包」。（圖／品牌業者提供）

「巷愛分享包」每組售價350元，募集至2025年12月20日止。由消費者於美廉社門市或Go美廉線上通路認購後，美廉社將代表捐贈至安得烈慈善協會，協助轉贈予15歲以下的脆弱家庭。每一份組合皆含可即食、易保存、營養均衡的食品，確保受贈家庭在生活中得到最即時的照顧與支持。

