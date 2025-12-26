7-ELEVEN野生藍莓貝果 期間限定快閃開賣！

便利商店是許多年輕學生、忙碌上班族時購買早餐的便利選擇，而在7-ELEVEN好評不斷的Amelie’s Bagel，是許多人早餐首選的好滋味，更有網友表示：「從高中吃到現在」。Amelie’s Bagel光是兩款經典口味—「切達起司貝果」與「藍莓寒天貝果」，就能讓網友在網路上掀起起司與藍莓兩派擁護者的熱烈討論。

讓網友持續喜愛的原因除了高溫沸水工法打造出的嚼感貝果，還有讓人忍不住一吃再吃的美味內餡，其中使用北美藍莓的藍莓寒天貝果，更讓網友喊出：「百吃不膩」，而喜歡這一款貝果的朋友們有福了！

Amelie’s Bagel在2025/12/23~2026/1/6推出期間限定版的「野生藍莓貝果」回饋廣大朋友們的喜愛，熟悉嚼感的貝果體，除了使用招牌的高溫沸水工法，還添加了日本進口優質麵粉，以及美國進口的蔓越莓果乾，在熟悉的外Q內扎實嚼感貝果口感中搭配粒粒果乾，更添口感層次！而藍莓內餡則添加了加拿大進口的野生藍莓熬煮的酸甜果醬，一口咬下讓嘴裡散發清新酸甜熟果香氣！

這款美味，僅在7-ELEVEN期間限定販售，趕快趁2025/12/23~2026/1/6期間到小七貨架上認明熟悉的貝果包裝，上面貼著「期間限定」貼紙就對了，喜愛藍莓口味貝果的朋友們千萬別錯過！

