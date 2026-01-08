70位娛樂圈專業人士評選！2026年必追大爆韓劇TOP 3 宋慧喬、IU搶第一
韓媒《TV Daily》在今年開春，向26家經紀公司、70位娛樂圈專業人士，進行了一次2026年戲劇作品問卷調查，讓他們在電視劇和網劇中，各押寶一部會大爆的作品。
這選擇可不太容易，因為光是今年就有上百部韓劇即將播出，但至少這些業內人士票選的電視劇、網劇前3名，得先給讀者們聞香一下，好讓大家速速碼住不要錯過。
電視劇篇TOP 1：《21世紀大君夫人》
票數：12票
主演：IU、邊佑錫
首播：2026年4月
播出：MBC電視台、海外Disney+同步上線
故事：王族戀上財閥二女兒
該劇以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景，講述含著金湯匙出身的財閥家二女兒「成熙周」（IU 飾），美貌、智慧、勝負欲兼具，什麼都擁有，卻偏偏因為「平民」身分，成為她人生的絆腳石，為了得到王室高貴身分，她不惜與「李安大君」（邊佑錫 飾）契約結婚。
「李安大君」是王的第二個兒子，但與成熙周相反，他是除了王族身分、要什麼沒什麼的悲傷男子，不過至少他被選為國民最喜歡的王族人物。
當總是隱藏自己的李安大君，邂逅了容易煩躁的成熙周之後，一場打破身分界限的浪漫愛情故事於焉展開。
《21世紀大君夫人》預告片：
電視劇篇TOP 2：《臥底洪小姐》
票數：6票
主演：朴信惠、高庚杓
首播：1月17日
播出：tvN電視台、海外Netflix同步上線
故事：辦公室喜劇
1997年，35歲的證券監督院監察官「洪金寶」（朴信惠 飾），察覺到可疑的資金流向，為了追查挪用散戶資金、中飽私囊的「韓民證券」家族幕後，她憑著天生年輕外貌，偽裝成20歲高中畢業生「洪薔薇」，潛入韓民證券當女職員。
在那個將女職員統稱為「小姐」而不叫本名的年代，在男性世界生存下來的「洪金寶」，卻將許多女職員當作姐姐侍奉，結下意料之外的友誼。
倒是韓民證券新任代表「申正宇」（高庚杓 飾），看到洪金寶時驚嚇不已，因為她跟自己的初戀長得好像，結果她居然說自己是洪金寶的妹妹……
《臥底洪小姐》預告片：
電視劇篇TOP 2：《人類X九尾狐》
票數：6票
主演：全智賢、池昌旭
首播：待定
播出：JTBC電視台、海外Amazon Prime Video同步上線
故事：奇幻浪漫人妖戀
「具子紅」（全智賢 飾）是一位演技精湛、容貌絕倫的頂級女演員，同時也是修煉千年的九尾狐，天生可以令觀眾為之傾倒，也因此伴隨來許多擾人緋聞。
某天，她遇見了「崔錫」（池昌旭 飾），一個不受她影響的特殊人類，面對這個令自己束手無策的不祥男子，她內心燃起了好奇和鬥志，決心與他對抗到底。
事實上，「崔錫」是一位法力高強的薩滿（靈媒），身兼五城博物館館長。他外表看似陽光開朗，實則有洞察世間險惡的特殊能力，當一隻九尾狐闖入他的領地後，他的世界也開始天翻地覆。
電視劇篇TOP 3：《每個人都在與自己的無價值戰鬥》
票數：4票
主演：具教煥、高允真
首播：2026年4月
播出：JTBC電視台
故事：出自《我的大叔》《我的解放日誌》編劇朴海英
該劇講述韓國電影圈的故事。「黃東萬」（具教煥 飾）是電影界著名「8人會」的成員之一，也是其中唯一一個20年仍未出道、無所事事老去的男人，他心裡總是想著「我不奢望成功，只希望拍一部讓我克服無價值的電影就好了」。
「邊恩雅」（高允真 飾）則是「Go Film」電影公司的製片，她的慧眼識英雄能否讓黃東萬成功出道？並讓這個因嫉妒與自卑幾近發狂的男人，尋求到內心平和呢？
網劇篇TOP 1：《慢慢地，強烈地》
票數：15票
主演：宋慧喬、孔劉
首播：待定
播出：Netflix
故事：出自《那年冬天風在吹》《沒關係，是愛情啊》編劇盧熙京
該劇以1960-80 年代的韓國娛樂界為背景，講述一群全心全意追求夢想的人的故事，包括舞臺上的明星和打造他們的人，都為了成功而努力生存下來。
「敏子」（宋慧喬 飾）小時候飽經磨難，因此她把成功看得比愛情更重要，為此可以不擇手段，當她從最底層開始攀升之際，看到了韓國音樂產業的機會，果斷地投身其中。
「東九」（孔劉 飾）則是和敏子從小一起長大的朋友，童年也經歷風風雨雨，後來更和敏子一起涉足音樂產業，雖然他的個性有些冒失、橫衝直撞，行事作風也難以捉摸，但只要是敏子的話他都會聽，具有至高至純的性格。
網劇篇TOP 2：《再婚皇后》
票數：10票
主演：申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮
首播：待定
播出：Disney+
故事：首部歐洲宮廷風韓劇
該劇講述東大帝國的完美皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾），突然收到了離婚通報，只因為皇帝「索本修」（朱智勳 飾）對逃亡奴婢「菈絲塔」（李世榮 飾）著迷不已，並且讓她成為自己的妃子。
「娜菲爾」震驚又無奈地接受了離婚，但卻附加一個要求：希望皇帝允許她和西王國王子「海因里」（李鐘碩 飾）再婚，霎時「索本修」整個矇了。
此外，覬覦皇后之位的惡女「菈絲塔」不甘只當妃子，處心積慮想坐上皇后的位置，可是皇帝現在只想要一個伴侶，並不想要另一個皇后來輔佐他。四人剪不斷理還亂的關係，將掀起一場宮廷風爆。
網劇篇TOP 3：《醜聞》
票數：6票
主演：孫藝珍、池昌旭、Nana
首播：待定
播出：Netflix
故事：改編2003年電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》
這是在把欲望視為禁忌的朝鮮時代，「趙夫人」（孫藝珍 飾）和花花公子「趙元」（池昌旭 飾），將立下一場危險的愛情賭約，挑戰禁忌。
趙夫人精心策劃了一場愛情賭局，希望趙元去勾引貞潔寡婦「叔夫人」（Nana 飾），原本叔夫人努力克制、拒絕趙元的追求，最終無力反抗被他深深吸引，孰料趙元竟也愛上叔夫人。
這讓趙夫人妒從中燒，因為趙元之前口口聲聲說心中只有她一人，最後趙夫人使計拆散迫害兩人，但報應也落在了自己身上。
