70億補助國保自付 收繳率未達5成

根據勞保局統計，補助國民年金自付截止後，各期的收繳率仍是未達5成，最高僅為49.7％。（本報資料照片）

我國國民年金收繳率始終不高，為了鼓勵國保被保險人繳納保費，衛福部透過70億餘元的疫後特別預算，補助民國112年3月起至112年12月的半數國保被保險人自付保險費，該項補助最後期限已在114年年底到期，但據統計，補助後各期的收繳率均未達5成。

這也是政府首次針對特定社會保險的被保險人自付保費祭出補助，雖然後來再增加1個月補助，讓預算執行率超過95％，但從提升收繳率的方向來看，成效似乎不佳。根據據勞保局統計，補助截止後各期的收繳率仍是未達5成，最高為49.7％。

衛福部社會保險司官員坦言，分析未繳交國民年金的原因，可分成：不想繳、不知道要繳及經濟困難等，其分別占比達40％、24％及37％，其中不想繳民眾會告知國保提供各種給付，若有參加勞保在65歲請領時也可以併計年資；不知道要繳的部分則多為未收到繳款單，經提供繳款方式後大多人會繳費；經濟困難部分則會提供分期繳納管道，也盼爭取公益彩券回饋金補助未達中低收入戶或低收入戶標準的經濟困難者。

此外，行政院近日通過《衛生福利部組織法》草案，衛福部規劃裁撤社會保險司，並把國民年金業務移撥至新成立的「社會發展及長照署」，但據悉，目前並未計劃成立「國民年金組」。

老盟祕書長張淑卿表示，國民年金被保險人及領取給付的民眾合計約500萬人，曾經納保的人更恐達逾1000萬人，國民年金涉及投資及跨單位等，若是由該署管理恐怕會分身乏術，呼籲應維持在衛福部層級以利溝通協調。

對此，社保司長張鈺旋表示，國民年金納入長照及社會福利發展體系之下，重點在於結合現金給付、長期照顧服務，以及身心障礙者與高齡者的發展性福利，並將社會福利視為對人力、健康與社會韌性的長期投資，會透過制度統整提升效能，確保福利只會更完善，不會因而減少，讓整體社會發展更具永續性。