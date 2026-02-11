70坪現代日式風透天老屋改造，實現長者友善、安全便利的退休居所

編輯 陳思靜｜圖片提供 蘭虹室內設計

70 坪、四房格局的透天老屋，經設計師之手被重新賦予現代日式風的溫潤氣質。屋主期待在此展開輕鬆無負擔的退休生活，因此整體規劃以「安全、便利、舒適」為核心。面對老屋最常見的樑柱問題，設計師選擇以整合的方式重塑空間線條，使視覺更加清爽俐落，也讓未來長者能在寬敞無礙的動線中自在生活。



一樓作為主要的生活場域，設計師特別強化了起居室的寬闊度與廊道的通行便利。寬敞的活動空間不僅提升日常使用的舒適性，也呼應長者對於安全性的需求；同時依照每位家庭成員的生活習慣，量身打造尊重彼此節奏的生活分區，使公共與私領域達到和諧平衡。



公領域利用挑高優勢，選擇大面積、紋理完整的大理石從地面一路延伸至天花，搭配石皮與隔柵，形成穩重又優雅的視覺軸線。一盞造型吊燈懸掛於中央，使空間氣勢更加磅礡。原本突兀的結構大樑則以藝術塗料跳色包覆，特殊的紋理讓樑體自然融入室內語彙，不再破壞原有美感。窗邊增設的小臥榻成為最柔軟的角落，人們可以在此閱讀、喝茶，獲得生活的片刻沉澱。收納櫃體以木質搭配隔柵造型，不僅實用，更增添人文風景。

三樓臥室以沉靜木色鋪敘，整面書桌、儲藏室與更衣室構成一條流暢的生活動線，讓居住者能在私領域獲得真正的安定感。四樓則打造獨立而具機能性的臥室空間，並依照家庭成員不同的信仰與生活習慣精細調整配置，使空間既專屬又彼此尊重。其中一間房以綠色特殊漆打造沉靜氛圍，更配置灰色特殊漆櫃體的一日衣櫥；其他空間則以木質與特殊漆結合，讓視覺保持開闊與舒心。

蘭虹室內設計／林佳緯

地址：台中市南屯區永春東路558號

電話：04-24731188

Email：lanhome558@gmail.com

網站：https://www.lanhome558.com/

