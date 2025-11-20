70塊錢蚵仔煎7人分食 老闆公告設低消

有台灣遊客到義大利旅遊，16人點5份披薩，遭到老闆拍片公審，引發風波；位在彰化鹿港的小吃店老闆，也在網路貼文說，曾有7個人點一份蚵仔煎，讓他相當無奈。

2人點1份用3雙筷子 遊客點餐亂象頻傳

鹿港美食多，不少遊客都想要多吃幾家或多品嘗幾樣，不過卻讓店家很困擾，業者在網路PO文說，有貴賓點2人點一盤蚵仔煎，使用了3雙筷子，由於內用位子不多，加上考量成本，店內無法接受2人或是多人共食一份餐食。

業者PO文分享2人點1份、用3雙筷子，公告顧客每人至少點一份餐食。圖／翻攝自臉書

廣告 廣告

但2個人點一份還算好的，業者說，曾碰到最誇張的是7個人點一份蚵仔煎，當然要用7雙筷子，一份蚵仔煎才70塊錢，等於一個人吃了10塊錢，坐了大概半個小時，對店家造成非常大的負擔。另外也曾有4個人點2份蚵嗲，一坐就是半天。

多人共食留肚子 老闆不忍了「都要點」

不只蚵仔煎，還有鹿港小丸子湯，因為可以續湯，3、4個人吃一碗，湯喝到飽。餐飲業對於顧客共食感到難為，小店也不方便設低消，因此業者決定12月起張貼公告，內用每人至少點一份餐食，或是炸物還是湯品都可以。

店家公告，內用每人至少點一份餐食，或是炸物、湯品。圖／台視新聞

彰化／戴榮懋 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

16人點「5比薩+3啤酒」公審事件延燒 義市長緩頰「喊見台灣代表」