70多歲女士百萬愛心捐款 全民健保讓愛傳遞

中央健康保險署臺北業務組於去年下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，捐款人為70多歲女士，指定協助無力繳納健保費弱勢家庭，度過難關。健保署臺北業務組李純馥組長表示，感謝捐款人女士將愛化為實際行動，讓健保愛心專戶即時協助有需要的弱勢民眾。該捐款人士表示，肯定健保照顧國人健康，為表對健保的支持，及傳遞愛與溫暖，特別選擇透過捐款百萬元愛心專戶，用以幫忙弱勢繳清健保欠費，保障其就醫權益。

健保署臺北業務組去年共協助537戶弱勢家庭，繳納健保費1,006萬餘元，愛心專戶成立至今，已運用8,548萬餘元的愛心善款，達3千6百多個弱勢家庭受惠。如來自單親家庭的16歲吳同學，遭逢家庭變故，父親突然病逝，與奶奶、姑姑同住，因奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力，導致他們無力繳納健保費。臺北業務組在得知吳同學狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。吳同學獲得幫助後，特以手寫信表達其感謝之情，並期許未來有能力時，可回饋社會。

健保署署長陳亮妤表示，全民健保讓臺灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把臺灣社會的愛傳遞下去。另外，因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署也提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力。若民眾欲進一步瞭解欠費協助及愛心專戶詳細訊息，請至中央健康保險署首頁/健保服務/投保與保費/弱勢協助查詢。