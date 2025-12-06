70小時會員衝破百萬！LINE Pay Money開通祭加碼前300萬名3年0手續費

LINE Pay Money開通會員突破百萬。資料照



LINE Pay今宣布，LINE Pay Money服務於12月3日下午三點正式上線，在短短不到70小時，開通會員數已突破100萬，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。感謝用戶踴躍開通，LINE Pay宣布好評感恩加碼，回饋前300萬名「開通帳戶」者，即享保證3年合作銀行提領0手續費，今(6)日完成「開通、轉帳、付款」三大任務者加碼延長1年提領0手續費；年底前邀請好友開通LINE Pay Money帳號還有機會再拿LINE POINTS 88點。

LINE Pay整合LINE Pay Money電支服務後，用戶無需重新下載App，就可繼續使用熟悉的儲值、聊天室轉帳、生活繳費等一站式服務，不僅服務無縫接軌、體驗再升級，還能同享LINE POINTS點數累積與使用，持續以貼近用戶需求的服務，成為人們生活中無可取代的陪伴！

LINE Pay Money上線首波推出多重優惠，其中前100萬名3年合作銀行提領0手續費受到用戶熱烈響應。為感謝用戶支持，LINE Pay宣布加碼回饋方案：

1. 凡於今年底前完成「開通帳戶」的前300萬名，全面同享3年合作銀行提領0手續費。

2. 早鳥鐵粉感恩加碼再送1年：於今(6)日23:59前完成「開通、轉帳、付款」三大任務，加碼延長再送1年，保證3+1年合作銀行提領0手續費。

3. 邀請好友送LINE POINTS 88點：即日起至年底前，透過指定入口邀請好友開通LINE Pay Money帳戶，分享好友數最多的前7,722名送LINE POINTS 88點。

LINE Pay Money上線活動，即日起至12月31日，用戶可享多重限定優惠，包括：開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點。

連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券。 合作銀行提領0手續費；前300萬名完成「開通帳戶」用戶，即享保證3年提領至合作銀行0手續費。12月6日23:59前，完成「開通、轉帳、付款」三大任務，加碼延長再送1年，保證3+1年合作銀行提領0手續費；其中轉帳任務不限金額，付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。

l 年底前透過指定入口邀請好友開通LINE Pay Money帳號，分享好友數最多的前7,722名就送LINE POINTS 88點。

