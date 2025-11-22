70年代影星「秦姓天王」現身台下！ 77歲仍然帥氣又風度翩翩
2025「臺北大巨蛋 民歌大團圓」匯聚74名民歌手登大巨蛋高歌，本來打算在這次演唱會開場的「金曲小姐」洪小喬，今年76歲卻因為前幾天不小心在家裡跌倒，緊急送醫後確定缺席演出。因此開場由「擎天七美」校園美女率先演繹「金曲小姐」洪小喬的成名作〈愛之旅〉、〈你說過〉。
而這次除了台上巨星集結外，大巨蛋的觀眾席也有很多知名明星，70年代華語影壇天王巨星秦祥林為了這場民歌盛宴，專程從洛杉磯返台，77歲的他帶著老婆前來大巨蛋欣賞，超凍齡的外表，完全看不出真實年齡。
面對記者提問想聽什麼歌，他先帥氣揮手說：「大家好。」更笑著比「很多」的手勢，透露這回返台來看演唱會心情很開心，還興奮地用雙手比讚，享受跟老朋友們相見歡的時光，預計在後天離台。
