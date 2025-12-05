70年來最嚴重紛爭！不滿以色列獲准參加 西班牙等四國退出歐洲歌唱大賽
西班牙、荷蘭、愛爾蘭、斯洛維尼亞等四國週四（12/4）宣布，將退出2026年歐洲歌唱大賽（Eurovision），因為主辦單位允許以色列參加。這項比賽因此陷入開辦以來最嚴重的爭端。
路透社、英國廣播公司（BBC）報導，四國國營電視台宣布抵制歐洲歌唱大賽，理由是加薩戰爭造成慘重傷亡。他們也指控以色列規避維持賽事中立性的規則。以色列則指控批評者對該國發起全球性的抹黑運動。
報導稱，主辦歐洲歌唱大賽的歐洲廣播聯盟（EBU）成員週四在日內瓦開會時，西班牙廣播電視公司（RTVE）率先提議發起秘密投票，以決定是否讓以色列參賽，但遭EBU拒絕。EBU宣稱先前已制定新規則，將避免各國政府影響賽事。
隨後，荷蘭、西班牙、愛爾蘭、斯洛維尼亞的國營廣播公司均表示將退出賽事，這些國家的歌手將不會參加明年的比賽。
西班牙廣電公司批評，讓以色列參賽的決定「增加我們對主辦單位的不信任」。愛爾蘭廣播公司（RTE）也發表聲明稱，如果仍參賽形同「泯滅良知」，「因為加薩的死亡人數如此驚人，當地的人道危機依然持續，太多平民仍身處風險之中」。
西班牙是歐洲歌唱大賽的「五大國」之一，與法國、德國、義大利、英國同為歌手晉級決賽次數最多的國家。
歐洲歌唱大賽創始於1956年，已有近70年歷史，每年觀眾人數約為1.5億至1.6億，甚至高於今年美國超級盃（Super Bowl）美式足球冠軍賽的1.28億收視人數。
長期關注Eurovision的專家羅勃森（Ben Robertson）向路透社表示，過去這項比賽的參賽國從未出現如此嚴重的分歧，如今其公正性已跌至谷底。
2023年10月7日，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）入侵以色列，造成1200人喪生、251人被擄為人質。以色列隨後對加薩展開反擊，至少已7萬人喪命。
