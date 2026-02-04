70年前的「香蕉戰爭」，如何揭示了特朗普對伊朗、格陵蘭與委內瑞拉的政策？

理解美國總統特朗普「唐羅主義」的關鍵，在於他深信世界由勢力範圍所構成 [Chip Somodevilla/Getty Images]

當聯合果品公司（United Fruit Company, UFC）在1954年成功說服美國總統德懷特·D·艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）推翻危地馬拉民選總統雅科波・阿本斯（Jacobo Arbenz）後，這場由美國中央情報局（CIA）支持的政變在拉丁美洲引發了持續數十年的震盪。如今，專家們把特朗普以「唐羅主義（Don-roe doctrine）」為名，為抓捕委內瑞拉總統尼古拉斯・馬杜羅（Nicolás Maduro）所做的辯解，追溯到那場由一家靠賣香蕉賺大錢的美國跨國企業所引發的政變。

「這家公司在危地馬拉與鄰國勢力龐大，因此被暱稱為『章魚』，因為它的觸角無所不在，」劍橋大學的葛瑞絲・利文斯頓博士（Dr. Grace Livingstone）說。

這家總部位於馬薩諸塞州波士頓的聯合果品公司與艾森豪威爾政府沒有正式的官方關係。然而，當阿本斯提出徵收並重新分配大型種植園中尚未開墾的土地，以解決長期貧困問題時，聯合果品公司大力遊說華府，利用冷戰恐懼將危地馬拉描繪成受蘇聯影響的脆弱國家。

「阿本斯當時提出的是相當慷慨的補償——是聯合果品公司購買該土地價格的兩倍——但該公司對這個數額並不滿意，」利文斯頓說。

儘管阿本斯在1950年上台時曾表示，他希望將瓜地馬拉從封建社會轉變為現代資本主義經濟體，但艾森豪威爾最終還是同意介入。

美國中央情報局（CIA）支持的「解放軍」將危地馬拉總統雅科波・阿本斯描繪成蘇聯傀儡 [Bettmann Archive/Getty Images]

艾森豪威爾的理由依據是門羅主義。

19世紀初，美國總統詹姆斯・門羅（James Monroe）宣稱西半球應免受歐洲列強干涉，作為防禦性警告，要求他國勿干預美國視為其勢力範圍的區域。

但1904年，西奧多・羅斯福（Theodore Roosevelt）總統重新審視並更新了這項政策，使其成為「美國軍事干預該地區的明確理由」。

特朗普的「唐羅主義」也明確依循這條脈絡，為其對委內瑞拉、格陵蘭與伊朗的武力威嚇提供理據。

「在抓捕馬杜羅之前，特朗普宣布了所謂的特朗普附錄，重新啟動了我們熟知的所有美國干預該半球的理論基礎，」《紐約客》(The New Yorker）記者強・李・安德森（Jon Lee Anderson）說。

在1950年代，聯合果品公司幾乎壟斷了危地馬拉的工業與勞動市場 [Bettmann Archive/Getty Images]

卡內基國際和平基金會的史都華・派崔克（Stewart Patrick）指出，這種「勢力範圍邏輯」是特朗普世界觀的核心部分，也是他長期反感全球化、多邊主義、盟友糾葛與海外無止盡戰爭的延伸。

特朗普去年表示，新版美國國家安全戰略的目標是「保護對國家安全至關重要的商業、領土和資源」。

之後他強調，美國的「主導地位」至關重要——並將施加最大的意識形態、心理和軍事壓力來保護美國利益。

安德森說，對委內瑞拉和伊朗而言，美國的利益圍繞在石油上，而且擔憂中國會搶先獲取資源。

格陵蘭則同樣擁有特朗普希望在對手之前確保拿下的珍貴資源。

在危地馬拉，當年的因素涉及意識形態、冷戰和香蕉——但無論理由如何，手段皆如出一轍。

危地馬拉總統雅科波・阿本斯（左）在遭CIA推翻後被迫流亡至墨西哥 [Bettmann Archive/Getty Images]

「就像我們近期在委內瑞拉看到的那樣，危地馬拉周邊也出現了軍事集結，」利文斯頓說。

「艾森豪威爾宣佈派兩艘潛艇南下，並將轟炸機部署在鄰國尼加拉瓜，他們開始攔截危地馬拉船隻。這與委內瑞拉的情況有許多相似之處。」

中央情報局（CIA）向瓜地馬拉投下傳單，警告即將發生大規模入侵，並利用漫畫來接觸以文盲居多的人口。

它還建立了一個廣播網絡，強調自己是從國內播送——然而，專家指出，許多訊號其實來自境外。

「中央情報局的電台聲稱成千上萬的人加入了僱傭軍隊伍，但當這些人跨越邊境時，並沒有出現自發性的起義，」利文斯頓說。

「CIA在危地馬拉各地和首都轟炸戰略目標，甚至在軍營投下大量煙霧彈，並在廣播中播放爆炸聲，以瓦解軍民士氣。」

最終，軍事領導層認為自己無法抵禦入侵，因而敦促阿本斯辭職，他最後也被迫下台。

格陵蘭被視為美國總統唐納・特朗普「唐羅主義」的核心目標之一 [Sean Gallup/Getty Images]

在21世紀，格陵蘭——以及由此延伸的丹麥——在社群媒體上也收到特朗普的直接威脅，包括公開宣稱要併吞該地及施加經濟懲罰。

在伊朗，心理壓力也在加劇，美國威脅要採取嚴厲的軍事行動以迫使其屈服，製造恐懼並維護美國利益。

特朗普在社交媒體上寫道：「一支龐大的艦隊正開往伊朗……就像對待委內瑞拉一樣，它已經準備好、願意並且能夠以必要的速度與武力完成任務。」

委內瑞拉總統尼古拉斯・馬杜羅在遭美軍拘捕後，被迫前往紐約 [Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images]

就在阿本斯下台數週後，他被迫流亡。

利文斯頓說：「在機場，新政權當著嘲笑人群的面，強迫他脫光衣服，只剩下內褲，然後把他送上飛機。」

70多年後的今日，馬杜羅被美方拘捕後被迫前往紐約。

「我們首先看到的是加拉加斯被轟炸的畫面，接著就看到馬杜羅被戴上手銬、被兩側軍人押送，狼狽不堪的影像。這是一種模式，」安德森說。

分析人士指出，特朗普對格陵蘭的策略也依賴「視覺政治」——社交媒體宣示、取消國事訪問以及挑釁性的畫面——以展現主導地位並削弱小國的自主性。

長期威脅：政變的代價

一些支持美國干預的人認為，只有獨裁者或蔑視民主和美國安全的人才需要害怕，但許多觀察者並不同意這種看法。

「危地馬拉的案例顯示，美國願意推翻一個民選政府——而自門羅主義以來，美國已在拉丁美洲介入超過80次，」利文斯頓說。

「特朗普正在以最明目張膽的方式重申這一信條。」

然而，干預危地馬拉事件後續的發展，可能值得特朗普警惕。

政變之後，數十年的暴力和動盪隨之而來。在此期間，獨裁政府——以及後來的販毒集團——利用權力真空，建立了穩固的立足點，並將絕望的難民和毒品輸送到美國邊境。

觀察人士指出，這對美國利益所造成的長期威脅，比起當初用來作為干預理由的土地改革或對共產主義影響的恐懼，更為嚴重。

*本報導內容取材自BBC第四電台（Radio 4）節目《The Long View》，並由BBC全球新聞補充報道